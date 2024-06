FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Qiagen haben am Dienstag an ihre Vortageserholung angeknüpft und sind auf ein Vierwochenhoch gestiegen. Sie gewannen zuletzt an der Dax-Spitze 2,9 Prozent auf 41,60 Euro und profitierten von positiven Analystenkommentaren nach dem Kapitalmarkttag des Diagnostikkonzerns und Laborzulieferers am Montag.

Bereits am späteren Nachmittag des Vortages hatten die Papiere ihre Verluste abgeschüttelt und letztlich um 1,8 Prozent zugelegt, denn der Dax-Konzern will in den kommenden Jahren schneller wachsen und seine Profitabilität steigern.