Seite 2 ► Seite 1 von 2

Markt Kirchenthumbach / Frankfurt (ots) - Höhere Kundenzufriedenheit, Entlastungim Service, kürzere BearbeitungszeitenIn der Vergangenheit waren Kundentelefonate bei der Servicehotline der ATPAutoteile GmbH oft langwierig, da die Kunden oftmals die Unterlagen und Daten,die benötigt wurden, um ihr Anliegen zu beantworten nicht bereithielten. Nunhebt der Sprachcomputer der Schweizer Spitch AG ab, um relevante Informationenzu erfragen. Der Anrufer nennt alle erforderlichen Daten wie beispielsweise dieFahrgestellnummer in natürlich gesprochener Sprache und wird daraufhin mit dempassenden Servicemitarbeiter von ATP verbunden."Gatekeeper" nennt ATP den neuen sogenannten "Virtuellen Assistenten", der dieKundenzufriedenheit erhöht und gleichzeitig den Kundenservice entlastet. Bislangblieb der Anrufer nämlich zunächst für einige Zeit in der Telefonwarteschlangehängen und wurde dann vom Service nach den benötigten Informationen gefragt, dieer oftmals nicht sofort parat hatte - eine Zeitverschwendung für beide Seiten,da das Wartefeld ohne Mehrwert für beide Seiten als "tote Zone" liegen blieb.Jetzt hat der Kunde "alle Zeit der Welt", die erforderlichen Angabenvorzunehmen, denn der "Kollege Computer" ist geduldig. Bei der anschließendenWeiterleitung zum Service hat der "Kollege aus Fleisch und Blut" dann schon alleInformationen zur Hand und kann schnell und gezielt Auskunft geben. Somit wurdePotential geschaffen, ein ungenutztes Zeitfenster in einen produktiven undaktiven Prozess zu wandeln, da das Wartezeitempfinden des Kunden reduziert wirdund die tatsächliche Bearbeitung des Anliegens schneller erfolgen kann.Hohe Akzeptanz bei der KundschaftBei 16.000 Paketen, die durch die ATP täglich versendet werden, kommen trotzautomatisierter und optimierter Prozesse Fragen seitens der Kunden über dieunterschiedlichsten Kontaktkanäle im Kundenservice an. Hier ist das MediumTelefon mit 600 Calls täglich ein signifikanter Teil, bei dem vieleInformationen erfragt und verarbeitet werden müssen. Hier hilft der Gatekeeper86% der Kundenanliegen bereits vorab zu erkennen und das Serviceerlebnis fürKunden und Agenten gleichermaßen zu verbessern."Angesichts eines stark wachsenden Auftragsvolumens aufgrund stetig steigenderNachfrage standen wir vor der Herausforderung, die Effizienz bei derBeantwortung von telefonischen Kundenanfragen zu steigern. Mit demSprachdialogsystem von Spitch haben wir eine hervorragende Lösung gefunden, mitder alle äußerst zufrieden sind", sagt Hans Amann, Head of Customer Contact beiATP. Bei über 90 Prozent der Kundschaft stößt der "sprechende Computer" auf