American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie

American Aires setzt mit starker Performance seinen schnellen Wachstumskurs fort

Aufbau r obuste r Grundlagen und strategische r Partnerschaften stärken das Vertrauen in den künftigen Erfolg

CEO Josh Bruni will Aires zum Weltmarktführer in der Gesundheitstechnologie ausbauen

Toronto, ON – 18. Juni 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, ein Unternehmens-Update bekannt zu geben, in dem das starke Wachstum und die vielversprechenden Zukunftsaussichten des Unternehmens hervorgehoben werden. Trotz der jüngsten Schwankungen des Aktienkurses bleiben die Fundamentaldaten von Aires solide, und das Unternehmen setzt seinen strategischen Plan weiterhin mit Präzision und Nachdruck um.

Im April verzeichnete Aires einen Anstieg des Auftragsvolumens um 47 % im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von einem beeindruckenden Anstieg um 98 % im Mai. Damit setzt sich der starke Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort, mit einem Wachstum von 128 % im Zeitraum von 2021 bis 2022 und 79 % im Zeitraum von 2022 bis 2023. Die Bruttogewinnmargen blieben im April und Mai konstant bei 58 % bzw. 60 %, was die Robustheit unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg leistete der Auftritt von CEO Josh Bruni in der renommierten Sendung "Health Uncensored with Dr. Drew" auf FOX Business Network am 2. Mai 2024, der einen beachtlichen Anstieg des Auftragsvolumens auslöste.

Die Finanzierung des Unternehmens im Mai 2024 hat Aires den nötigen Treibstoff geliefert, um das Unternehmen voranzutreiben und die Durchführung von hochwirksamen Massenmarketinginitiativen zu ermöglichen. Vor allem unsere kürzlich geschlossene globale Partnerschaft mit der UFC hat uns sofortigen Zugang zu 170 Ländern und 700 Millionen vorqualifizierten Fans verschafft, bei denen Gesundheit, Wellness und Spitzenleistung im Vordergrund stehen - genau die Werte, die die Aires-Technologie verkörpert.

