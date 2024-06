Globale Umfrage enthüllt Verschiebungen bei Prioritäten, steigende Investitionen in Technologien und Herausforderungen für die Automobilindustrie im Bereich Mitarbeiterengagement

BRÜSSEL, 18. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Ergebnisse des 9. jährlich veröffentlichten „State of Smart Manufacturing Report: Automotive Edition" bekannt gegeben. Für die globale Studie wurden 182 Führungskräfte bei Automobilherstellern, Automobilzulieferern und Herstellern von Elektrofahrzeugen in 15 der führenden Herstellerländer befragt.