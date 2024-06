Hamburg (ots) - Reiseziele, die andere Schiffe nicht erreichen können. Ein

besonderer Luxus in Form von Ruhe und Entspannung an Bord klassischer

Windjammer. Hochkarätige und exklusive Programme an Land. Die vorerst letzte

Chance, mit der legendären Sea Cloud auf Segeltörn zu gehen. Und ein neues

Rabattsystem, das Frühbuchen belohnt und Preisstabilität schafft. Das sind die

Highlights der Saison 2025, die Sea Cloud Cruises jetzt vorgestellt hat.



Windjammer nehmen Kurs auf kleine Inseln und romantische Häfen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit den Reisen der drei Sea Clouds im kommenden Jahr konzentriert sich dieHamburger Reederei noch mehr als in der Vergangenheit auf ihreAlleinstellungsmerkmale auf dem Markt für Seereisen. Insbesondere zählen dazuDestinationen, um die andere Schiffe schon allein wegen ihrer Größe einen Bogenmachen müssen. Im Mittelmeer gilt dies unter anderem für die kleinengriechischen Inseln und Häfen zwischen Peloponnes und den Kykladen, auf die dieSea Cloud und die Sea Cloud II im Juni, Juli und August Kurs nehmen werden. Aberauch entlang der spanischen, französischen und italienischen Küste hat Sea CloudCruises solche exklusiven Ziele im Programm.Auch im Herzen von Venedig immer willkommen - Premiere für Sea Cloud SpiritIn Zeiten, in denen "Overtourism" ein oft diskutiertes Thema ist, sind die SeaClouds dank ihrer überschaubaren Größe und imposanten traditionellen Erscheinungauch in kleinen Häfen willkommene Gäste. Besonders deutlich wird dies inVenedig. Dort gehören die Sea Clouds zu den wenigen Schiffen, die weiterhin inunmittelbarer Nähe zum Markusplatz anlegen dürfen und nicht in einenIndustriehafen auf der anderen Seite der Lagune fahren müssen. In 2025 werdenauch die Gäste an Bord der neuen Sea Cloud Spirit in den Genuss dieses Privilegskommen - das Dreimastvollschiff wird auf der Reise Valetta - Venedig (14. bis24. Juli 2025) erstmals die beeindruckende Einfahrt in die Lagunenstadtabsolvieren.Das Reiseangebot im Mittelmeer ausgebaut und neu geordnetSolche exklusiven Reisen sind durch eine grundlegende Neuordnung im Programm vonSea Cloud Cruises möglich geworden. Weil sie das einstmals beliebte Ostsee-ZielSt. Petersburg wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht mehr anlaufenwill und zudem die Nachfrage im Mittelmeerraum stark wächst, verzichtet dieReederei bis auf weiteres auf ihre Nordeuropa-Reisen. Im Ergebnis konnten diemediterranen Fahrtgebiete der drei Großsegler ihren jeweiligen Stärkenentsprechend neu ausgerichtet werden. Im Frühjahr und Sommer konzentrieren sichdie Sea Cloud und die Sea Cloud II auf das östliche und die Sea Cloud Spirit aufdas westliche Mittelmeer.