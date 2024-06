Köln (ots) - DEVK-Chef Gottfried Rüßmann und sein Vorstandskollege Bernd Zens

haben heute in Köln die Geschäftsergebnisse für 2023 vorgestellt. Nach den

Herausforderungen im Jahr zuvor haben die DEVK Versicherungen wieder an alte

Erfolge angeknüpft. Angesichts weiter steigender Beiträge ist der Konzern auch

2024 auf Wachstumskurs.



Nach dem eher schwachen Geschäftsjahr 2022 fällt die Bilanz 2023 wieder

zufriedenstellend aus. Das gilt für die Unternehmensgruppe insgesamt sowie die

meisten Einzelunternehmen und Versicherungszweige wie die Rückversicherung. "Die

Beitragseinnahmen der DEVK-Gruppe sind 2023 um 11,2 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro

gestiegen", so Gottfried Rüßmann, "Damit gehören wir zu den wachstumsstärksten

Gruppen in Deutschland."









Im Neugeschäft 2023 verzeichnete die DEVK nach dem Rückgang im Vorjahr mit 908,7

Mio. Euro Neugeschäftsbeitrag wieder ein deutliches Plus (+ 8,7 Prozent). Ein

wichtiger Baustein für diesen Erfolg war die Kfz-Wechselzeit, die der DEVK über

170.000 Neuverträge bis zum Jahresende bescherte. Die Anzahl der versicherten

Risiken und Verträge betrug 15,0 Mio. Stück.



Das inländische Erstversicherungsgeschäft der Schaden- und Unfallversicherung

wuchs um 5,5 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro Beitrag (Branche: + 6,8 Prozent). In der

Kfz-Versicherung stiegen die Einnahmen auf 1,1 Mrd. Euro (+ 4,9 Prozent,

Branche: + 4,8 Prozent). Die Einnahmen in der Rechtsschutzversicherung erhöhten

sich leicht auf 203,9 Mio. Euro (+ 0,9 Prozent, Branche: + 2,5 Prozent).



Die Beitragseinnahmen der

mit -0,7 Prozent deutlich weniger als in der Branche insgesamt (- 5,0 Prozent).



Die DEVK-Krankenversicherung wuchs auf 115,2 Mio. Euro gebuchte Bruttobeiträge

und verbesserte ihre Vorjahreseinnahme um 3,2 Prozent (Branche ebenfalls 3,2

Prozent).



Weiter ausgebaut hat die DEVK das Geschäftsfeld Rückversicherung . Die Zahl der

Kunden erhöhte sich von 840 auf 955 aus rund 120 Ländern. "Unsere

Rückversicherer haben 2023 erstmals ein Prämienvolumen von einer Milliarde Euro

überschritten", so Bernd Zens, der im DEVK-Vorstand unter anderem für

Rückversicherung zuständig ist.



Die gebuchten Beiträge der DEVK-Rückversicherung inkl. Echo Re aus DEVK-fremdem

Geschäft lagen bei 1,1 Mrd. Euro - ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem

Vorjahr. Auch die Profitabilität stieg. Vor Veränderung der

Schwankungsrückstellung verbesserte sich das versicherungstechnische Ergebnis

der beiden DEVK-Rückversicherer zusammen auf rund 56 Mio. Euro (Vorjahr: 20,6 Seite 2 ► Seite 1 von 3



