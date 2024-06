Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) -- 26. Zertifikatsverleihung mit Schirmherrin, Bundesfamilienministerin Lisa PausMdBArbeitgeber, die sich für die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium, Familie undPrivatleben engagieren, sind verantwortungsvolle Arbeitgeber. Das beweisen die306 Organisationen, die in der heutigen 26. Zertifikatsverleihung derberufundfamilie mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie oder auditfamiliengerechte hochschule ausgezeichnet wurden - dem strategischenManagementinstrument zur nachhaltigen Gestaltung einer vereinbarkeitsförderndenOrganisationskultur. Die 119 Unternehmen, 151 Institutionen und 36 Hochschulendurchliefen in den vorangegangenen zwölf Monaten erfolgreich den strukturiertenAuditierungsprozess der berufundfamilie Service GmbH, die auf eine Initiativeder Gemeinnützigen Hertie-Stiftung zurückgeht.Überreicht wurden die als Qualitätssiegel geltenden Zertifikate zum auditberufundfamilie und audit familiengerechte hochschule von der Schirmherrin desaudit, Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB. Zu den Gratulanten zählten zudemOliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, und Prof. Dr.Dr. Helmut Schneider, Inhaber des SVI-Stiftungslehrstuhls für Marketing undDialogmarketing an der Steinbeis-Hochschule und Zertifizierungsbeauftragter desberufundfamilie-Kuratoriums.Bundesfamilienministern Lisa Paus MdB betonte: "Die zertifizierten Unternehmen,Institutionen und Hochschulen zeigen Verantwortungsbewusstsein, dass ihreBeschäftigten leichter Familie und Beruf vereinbaren können. Sie sind damitnicht nur Vorbilder für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in Deutschland. Sieprofitieren auch im Wettbewerb um die besten Fachkräfte und tragen zu einermodernen, familienbewussten Arbeitswelt bei. Ich gratuliere allenZertifikatsträgern und -trägerinnen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, dienoch am Anfang stehen oder die schon länger dabei sind und sich Jahr für Jahrverbessern und weiterentwickeln."Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH , unterstrichauf der Zertifikatsfeier, die unter dem Motto "Verantwortung reloaded: Wer, was,wieviel?" stand: "Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, die sich im auditberufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule für die Work- bzw.Study-Life-Balance engagieren, übernehmen Verantwortung dafür, Vereinbarkeit alsStrategiethema zu setzen und voranzutreiben. Sie füllen diese Verantwortungsystematisch mit Leben, so dass Familien- und Lebensphasenbewusstsein zu einemMotor ihrer Kultur wird. In dieser zeigen sie sich auch für den adäquaten Umgang