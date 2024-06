Seit Jahresbeginn steigen Kupfer und Silber um je etwa 30 Prozent und sind damit die Metalle der Stunde. Den beiden hervorragenden Stromleitern wird bereits seit Längerem eine verheißungsvolle Zukunft vorhergesagt. Und zwar aufgrund des Energiewendenarrativs und der erwarteten großflächigen Elektrifizierung der Schwellenländer.

In jüngster Zeit kamen noch zwei weitere Entwicklungen hinzu, die dem Duo in die Karten spielen und dabei geholfen haben, aus einem längeren Seitwärtstrend auszubrechen: So wurden jüngst die Prognosen für den Stromverbrauch durch KI-Anwendungen erheblich nach oben korrigiert. Dies hat Sorgen über genügend Rohstoffe für den Ausbau der dafür erforderlichen Infrastruktur laut werden lassen.