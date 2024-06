Seite 2 ► Seite 1 von 3

Osnabrück (ots) - Die enorme Kraftanstrengung für mehr Klima- und Artenschutzrückt zunehmend die Rolle der globalen Finanzmärkte in den Fokus. Deutlich wird:"Grünes Geld" - also nachhaltige Kapitalanlagen oder Kredite - sindunverzichtbar, um die mit dem Kampf gegen Klima- und Artenkrise einhergehendenKosten zu stemmen. "Wichtig ist, dass sich die Finanzindustrie zu einem Teil derLösung für die Aufgaben der Transformation hin zu einer klimaneutralenWirtschaftsweise macht", sagt DBU-Generalsekretär Alexander Bonde bei derheutigen Jahrespressekonferenz der Stiftung.Die Europäische Union (EU) (https://european-union.europa.eu/index_de) will bis2050, Deutschland bis 2045 klimaneutral werden, also nicht mehr klimaschädlicheTreibhausgase (THG) wie Kohlendioxid (CO2) ausstoßen, als wieder gebunden werdenkönnen. Studien (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_673344.html) weisen für Deutschland zusätzliche Kosten vonzwei Billionen Euro und für Europa von zehn Billionen Euro für dieTransformation in eine CO2-neutrale Wirtschaft und Gesellschaft aus. Positivist: "Der Ausbau der Erneuerbaren und der Emissionshandel zeigen, dass einUmsteuern funktioniert", sagt Bonde. Der klima- und naturverträgliche Umbau vonUnternehmen sei möglich, "ohne die ökonomische Existenz zu gefährden. Damit dienotwendige Transformation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gelingt, sindnachhaltige Kapitalanlagen ein bedeutender Motor", so der DBU-Generalsekretär.Um die Klima- und Energieziele der EU im Rahmen des European Green Deal zuerreichen, ist die sogenannte EU-Taxonomie ein wichtiges Instrument derMarkttransparenz.DBU investiert seit 20 Jahren in nachhaltige KapitalanlagenAls eine der größten Umweltstiftungen Europas mit einem Stiftungskapital vonrund 2,48 Milliarden Euro hat die DBU nachhaltige Kapitalanlagen bereits vor 20Jahren in ihr Portfolio aufgenommen. Seitdem ist das Thema Nachhaltigkeit in denAnlagerichtlinien der Stiftung fest verankert. "Wir haben die Finanzmärktezusätzlich mit Förderprojekten und Beispielen aus der eigenen Kapitalanlage aufdem Weg zu mehr Nachhaltigkeit aktiv unterstützt", sagt DBU-Finanzchef MichaelDittrich , der auch Mitglied im Sustainable-Finance -Beirat der Bundesregierung(https://sustainable-finance-beirat.de/) ist. So habe eine DBU-geförderte Studiedes Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (https://www.zew.de/)schon 2009 gezeigt, dass bei einem breit gestreuten Portfolio nachhaltig