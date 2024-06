Osnabrück (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) bleibt eine starke

Verbündete für Mittelstand, Startups und Promotionsstipendien, wenn es um die

Förderung innovativer Umweltschutzprojekte geht: Auf der digitalen

Jahrespressekonferenz (JPK) teilte die DBU heute (Dienstag) mit, dass 2023 der

Ertrag im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent und mehr als 20 Millionen Euro auf

97,7 Millionen Euro gesteigert wurde. "Das hat uns 2023 ein Fördervolumen von

57,1 Millionen Euro ermöglicht", so DBU-Generalsekretär Alexander Bonde auf der

JPK. "Wir bleiben eine verlässliche Partnerin für den Erhalt der Erde." Die JPK

liegt als Aufzeichnung vor: https://www.dbu.de/youtubejahrespk2024 .



Ziel für die Zukunft: Jedes Jahr zwischen 50 und 60 Millionen Euro Fördermittel





Auch für die kommenden Jahre strebt die DBU als eine der größtenUmweltstiftungen Europas an, "jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Euro anFördermitteln für Vorhaben auszuschütten, die mit frischen und kreativen Ideenden Umweltschutz voranbringen", so der DBU-Generalsekretär. Nach seinen Wortenist das Stiftungskapital der Deutschen Bundesstiftung Umwelt um 53 MillionenEuro erhöht worden. "Damit steigt das Stiftungskapital auf 2,47 Milliarden an",sagt Bonde.Trotz sinkender Inflationsrate: "Die letzte Meile bleibt am schwierigsten"Eine Sorge bleibt gleichwohl: die auch 2023 weiter sehr hohe Inflationsrate von5,9 Prozent. Dazu Michael Dittrich , Leiter der DBU-Abteilung Finanzen undVerwaltung und stellvertretender Generalsekretär: "Aus diesem Grund konnte dasStiftungskapital der DBU lediglich unter Berücksichtigung der stillenKurswertreserven in den Wertpapieren auch real - also inflationsbereinigt - imWert erhalten werden." Zwar sei die Inflationsrate im Vergleich zu den Vorjahrendeutlich gesunken. "Aber wie oft im Sport bleibt mit Blick auf die Inflationauch auf den Finanzmärkten die letzte Meile am schwierigsten", sagt derDBU-Finanzchef. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, "dass diePreissteigerungen im Dienstleistungsbereich erneut zu einer leicht höherenInflationsrate geführt haben". Ein realer Kapitalerhalt sei so für Stiftungennur schwer realisierbar. Optimistisch stimmt Dittrich zugleich jedoch "dasKapitalmarktumfeld": Dieses sei mit stabilen Zinsen und positiven Aktienmärktenim vergangenen Jahr für Stiftungen erfreulich gewesen.Höhere Investitionen in nachhaltige KapitalanlagenNachhaltige Kapitalanlagen bleiben im DBU-Portfolio ein starkes Segment.Dittrich: "Das Engagement in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien habenwir auf rund 170 Millionen Euro gesteigert - und es wird im laufenden Jahrausgebaut." Dittrich zufolge ist der Anteil an Wind- und Solarparks im