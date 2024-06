Derzeit erwirtschaften die Emerging Markets etwa 60 Prozent des Weltsozialprodukts, vereinen zusammen aber lediglich 12 Prozent der weltweiten Börsenkapitalisierung. Dieses Verhältnis unterlag im Verlauf der letzten Jahrzehnte immer wieder starken Schwankungen. Inzwischen ist es an einem zyklischen Extrempunkt angelangt. Ähnliche relative Unterbewertungen der aufstrebenden Märkte gab es auch Ende der 1960er-Jahre und zum Hochpunkt der Internetblase anno 2000. Beide Male folgte auf die Tiefpunkte eine jahrelange Outperformance der Emerging Markets gegenüber dem US-Markt.

Natürlich besteht keine Garantie, dass sich die Schere bald schließen wird – aber in der Investmentwelt arbeitet man stets mit Wahrscheinlichkeiten und nur ganz selten mit Gewissheiten. Beteiligungsgesellschaften in diesen aufstrebenden Märkten sind besonders interessant, weil sie auf die ohnehin geringen Marktpreise ihrer Beteiligungen noch einmal mit einem Abschlag notieren und gleichzeitig eines der größten Probleme dieser Märkte lösen: schwerer Zugang zu und hohe Kosten von Kapital. Finanzstarke Muttergesellschaften, teilweise im Verbund mit Finanzinstituten, bieten den Tochterunternehmen unter dem Dach der Holding Zugang zu Kapital und verschaffen ihnen somit einen Wettbewerbsvorteil in den Nischenmärkten. Im Folgenden sollen drei günstige und gut aufgestellte Beteiligungsgesellschaften vorgestellt werden.

Koç Holding im Crack-up-Boom

Trotz – oder vielleicht sogar wegen – Hyperinflation und politischer Unruhen in der Türkei hat sich unser Musterdepotwert Koç Holding (IK) zuletzt sehr erfreulich entwickelt: Denn die dortige Inflationsrate von zuletzt immer noch knapp 70 Prozent hat zu einer Flucht in Sachwerte geführt. Dazu zählten die Anleger offenbar auch die Koç Holding, das größte Unternehmen der Türkei. 1926 gegründet, wird die Firma inzwischen in vierter Generation vom Urenkel des Firmengründers Vehbi Koç geführt. Die Koç-Familie hält noch immer 70 Prozent des Unternehmens und navigiert dieses bisher hervorragend durch alle politischen Untiefen. Zur Cash Cow des Unternehmens wurde in den letzten Jahren vor allem die Raffiniersparte Tüpraş. Einerseits profitierte das Unternehmen von knappen Raffineriekapazitäten in der EU, andererseits konnte man teilweise russisches Öl mit deutlichen Abschlägen auf den Weltmarktpreis einkaufen und verarbeiten, was die Margen 2022 in astronomische Höhen katapultierte. Die erwartete Normalisierung der Tüpraş-Ergebnisse auf hohem Niveau konnte jedoch zuletzt von den anderen Geschäftsbereichen aufgefangen werden.

Freude bereitete vor allem die Autosparte, deren Verkäufe in der Türkei 2023 um 63 Prozent gewachsen sind und deren Margen erheblich ausgeweitet werden konnten. Ebenfalls auf Kurs ist auch die Haushaltsgerätesparte Arçelik, die sich auch in Westeuropa mit Marken wie Beko oder Grundig einen Namen gemacht hat. Das größere Potenzial sieht man bei Arçelik jedoch darin, neue Märkte wie Afrika und Südasien mit Kühlschränken, Waschmaschinen und sonstigen Haushaltsgeräten zu versorgen. Die Fantasie bei Koç besteht jedoch vor allem in den neuen Geschäftsbereichen, die noch defizitär sind. So wurde zuletzt in elektronische Zahlungssysteme, IT und Cloudlösungen sowie in eine Medizintechniksparte investiert. Obwohl sich der Kursabschlag auf den Wert der Beteiligungen zuletzt verringert hat, liegt er noch immer bei rund 13 Prozent. Noch im Jahr 2019, als das Sentiment für türkische Aktien deutlich negativer war, wurde ein kleiner Aufschlag gezahlt.

Wachstums- und Value-Perle mit EU-Beitrittsfantasie

Am internationalen Flughafen von Kutaissi, wo noch 2019 grimmige Grenzsoldaten Sowjetcharme versprühten und ankommende Passagiere kritisch musterten, wird man heute in der modern gestalteten Empfangshalle von adretten jungen Damen herzlich begrüßt. Auf den Schaltern steht die georgische Fünfkreuzflagge einträchtig neben der EU-Flagge mit ihren zwölf Sternen. Die Aufbruchstimmung in Georgien, das seit Dezember 2023 offiziell EU-Beitrittskandidat ist, erkennt man aber auch an den Zahlen zum BIP, welches 2022 um 11 Prozent und 2023 immerhin noch um 7,5 Prozent zulegen konnte. Die Georgia Capital Group (IK) nutzte dieses positive makroökonomische Umfeld, um 2023 den Net Asset Value (NAV) ihres Beteiligungsportfolios um satte 27 Prozent zu steigern. Trotz der positiven Geschäftsentwicklung und eines Kursanstiegs notiert die Georgia Capital Group immer noch mit einem Abschlag von unglaublichen 55 Prozent (!) auf den Wert ihrer gesamten Beteiligungen. Allein die Beteiligung an der Bank of Georgia deckt die Marktkapitalisierung beinahe ab. Und dabei ist auch Georgiens größte Bank, die 2023 bei einer Marktkapitalisierung von etwa 2,5 Milliarden Euro knapp 500 Millionen Euro verdiente, alles andere als teuer. Im Februar sorgte die Nachricht über die Übernahme der größten armenischen Bank zu einem Kaufpreis, der dem zweifachen Jahresgewinn entsprach, für steigende Kurse.

Das breit gefächerte Portfolio der übrigen Beteiligungen, bestehend aus einer Apothekenkette, Krankenhäusern, Versicherungen, privaten Bildungseinrichtungen und einer Erneuerbare-Energien-Sparte, bekommt vom Markt derzeit kaum…

Autor: Thomas Steinhauser

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 6/2024.