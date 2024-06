Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Pie Medical Imaging , ein weltweit

führendes Unternehmen im Bereich der kardialen Bildgebung, hat den Abschluss der

Patientenanmeldung für FASTIII bekannt gegeben. Die multizentrische,

randomisierte klinische Studie evaluiert den Einsatz der angiographiebasierten

Gefäßfraktionsflussreserve (CAAS vFFR) bei Patienten, die sich einer koronaren

Revaskularisation unterziehen. Mithilfe der vFFR kann beurteilt werden, ob eine

Koronararterienverengung funktionell bedeutsam ist und eine Revaskularisation

erforderlich machen könnte.



FASTIII ist die größte laufende Nichtunterlegenheitsstudie (mit 2228 Patienten),

in der eine angiographisch abgeleitete vFFR-geführte Strategie mit einer

FFR-geführten Strategie zur Steuerung der koronaren Revaskularisation verglichen

wird. Der primäre Endpunkt ist ein Kompositum aus allen Todesursachen, einem

Myokardinfarkt oder einer Revaskularisation ein Jahr nach der Randomisierung.





Nach den enormen Anstrengungen des leitenden Prüfarztes, Dr. Joost Daemen(Kardiologe am Thoraxcenter des Erasmus University Medical Center, Rotterdam,Niederlande), von über 35 teilnehmenden Zentren und der ECRI (Sponsor derStudie) ist die Patientenanmeldung abgeschlossen."Die FASTIII-Studie zielt darauf ab, die Rolle der vFFR bei der koronarenRevaskularisation bei Patienten mit intermediären Koronararterienläsionen zuermitteln. Am Freitag, 31. Mai 2024, ist ein wichtiger Meilenstein erreichtworden, als der letzte Patient aufgenommen wurde", berichtet Joost Daemen , derleitende Prüfarzt der Studie. "In der nächsten Phase werden alle Patienten, diesich großzügig bereit erklärt haben, an der wichtigen Studie teilzunehmen,engmaschig überwacht . Wir hoffen, unsere Ergebnisse bis Ende 2025 vorlegen zukönnen."Zudem"PMI ist bestrebt, Klinikern und Patienten langfristige Koronardaten zurVerfügung zu stellen, die sie bei ihren Behandlungsentscheidungen unterstützen",erklärt René Guillaume , Managing Director bei Pie Medical Imaging. "Unserefrüheren Studien haben die diagnostische Genauigkeit und Reproduzierbarkeit dervFFR-Berechnung gezeigt." FASTIII wird seine Rolle in der klinischenRoutinepraxis etablieren.Die Studie wird durch Forschungszuschüsse von Pie Medical Imaging (Maastricht,Niederlande) und Siemens Healthineers (Erlangen, Deutschland) finanziert. DieStudie wird gesponsert von ECRI (Europäisches Institut für kardiovaskuläreForschung, Rotterdam - Niederlande). Cardialysis (Rotterdam, Niederlande) istfür die Studiendienstleistungen einschließlich der Studienverwaltung und derKernlaboraktivitäten zuständig.Informationen zu Pie Medical Imaging Pie Medical Imaging BV ist weltweit führendin der Analyse und Visualisierung von kardiovaskulären Bildern. In Maastricht(Niederlande) ist der weltweite Vertrieb für die Produktlinien CAAS und 3mensioangesiedelt.PMI und 3mensio Medical Imaging gehören zur Esaote Group , einem führendenUnternehmen im Bereich der biomedizinischen Ausrüstung. Weitere Informationenüber PMI finden Sie unter https://www.piemedicalimaging.com/ .