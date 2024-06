I. Managerkommentar

Der letzte Schwerpunkt der makroökonomischen Überwachung lag auf der Mongolei, da dieses Land zu den Top-Ländern im VMF­ Portfolio gehört. Aus diesem Grund wurde eine Due-Diligence­ Reise in dieses Land unternommen, um sich vor Ort ein Bild der Lage des Landes zu machen. Der Exportsektor der Mongolei hängt von der Nachfrage aus den Nachbarländern ab, wobei die Wieder­ belebung der chinesischen Wirtschaft auch die Nachfrage nach Kohleexporten ankurbelt. Die Inflation hatte im Juni 2022 mit 16% ihren Höhepunkt erreicht, scheint aber unter Kontrolle zu sein und ist im Mai 2024 auf unter 6 % gesunken (nach Angaben des Natio­ nalen Statistikamtes der Mongolei). Die Bevölkerung hat einen hohen Bedarf an Gütern des täglichen Bedarfs, und um eine Über­ schuldung zu vermeiden, wurden mit der nationalen Verordnung eine Verschuldungsquote und eine Höchstlaufzeit für Konsumkredi­ te eingeführt, an die sich alle investierten Institute halten. Und um die Kapitalisierung der Banken zu gewährleisten, wurde bereits 2023 ein Börsengang an der lokalen Börse durchgeführt.



Im Mai wurde wieder drei neue Auszahlung vorgenommen. Der I­ AM Vision Microfinance Fund finanzierte zwei Institute in Albanien und Usbekistan. Weiters zahlte der I-AM Vision Microfinance Local currency Fund an ein Institut in Indien aus. Seit 2006 hat Vision Microfinance bisher mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar in Form von 1396 Krediten an 341 verschiedene MFis in 69 Ländern vergeben.



Eine Investition von IAM - VMF mit der Khan Bank wurde mit dem Environmental Finance's Sustainable Debt Awards 2024 ausge­zeichnet für die Arbeit im Bereich Innovation - Bond Structure (Social Bond) for pioneering the first gender-focused band in Mon­ golia. Wir gratulieren dem Strukturierungsteam von Symbiotics Investments herzlich! Alle Einzelheiten finden Sie hier.



