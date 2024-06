Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagte: „Die anhaltenden wissenschaftlichen und Explorationsbestrebungen zur Neubewertung der Region Klondike machen sich kontinuierlich bezahlt. Ein übersehener und potenziell erstklassiger orogener Goldgürtel zeichnet sich ab, wie die jüngsten akademischen Forschungsergebnisse, die mehrfachen Entdeckungen hochgradiger orogener Golderzgänge an der Oberfläche und in Bohrkernen durch das Unternehmen im Jahr 2023 sowie diese Pressemitteilung verdeutlichen, die die Beständigkeit der Stander Zone bis zur Oberfläche mit Goldproben mit einem Gehalt von über 1 oz/t Au bestätigt. Dies wurde mittels Schürfgrabungen nachgewiesen. Das hat dazu geführt, dass das Unternehmen den Schwerpunkt seines mehrphasigen Bohrprogramms 2024 auf Gebiete entlang des Eldorado Creek gelegt hat, die das beste Ziel für die Entdeckung bedeutsamer Mengen einer orogenen Goldmineralisierung und die kurzfristige Erweiterung unserer bestehenden Mineralressource in der Stander Zone darstellen.“1

Die Feldarbeiten begannen Anfang Mai 2024 und ihr Ziel bestand darin, auffällige hochgradige goldhaltige Quarzerzgänge im Stollen des Eldorado Creek zu lokalisieren, die von vier hochgradigen goldhaltigen Bohrabschnitten aus dem Jahr 2023 in der Stander Zone an die Oberfläche projiziert wurden, einschließlich 90,55 g/t Au (2,91 oz/t Au) auf 0,55 m (siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2024).

Schürfgrabungen und Handgrabungen ergaben Quarzerzgänge mit sichtbarem Gold in drei Gebieten, die sich über eine Distanz von 150 m entlang der Oberflächenprojektion der Mineralisierung der Stander Zone erstrecken. Es wurden insgesamt elf Schürfproben entnommen. Die drei besten Proben ergaben 41,2 g/t Au (1,36 oz/t Au), 30,3 g/t Au (1,17 oz/t Au) bzw. 24,9 g/t Au (0,77 oz/t Au) entlang des Streichens von Südosten nach Nordwesten in jedem der drei Gebiete. In jedem Gebiet wurde sichtbares Gold identifiziert. Insgesamt enthielten fünf der elf Schürfproben sichtbares Gold und alle Proben enthielten Goldgehalte zwischen 0,24 und 41,2 g/t Au. Die niedriggradigste Probe von 0,24 g/t Au stammte von einer Quarzgesteinsprobe mit einem sichtbaren Goldkorn. Das Goldkorn hat es vermutlich nicht in die Analyse der Teilprobe geschafft.

