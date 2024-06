17.06.2024



I-AM GreenStars Marktkommentar

Marktupdate

Im Mai setzten die Aktienmärkte ihren Anstieg der Vormonate fort und erreichten ein neues Allzeithoch, der Rücksetzer im April war schnell verdaut. Gerade in der ersten Monatshälfte sorgten fallen­ de Zinsen für deutliche Kursgewinne in sehr unterschiedlichen Segmenten - amerikanische Technologiewerte, europäische Ban­ken und sogar die Versarger zogen den Markt nach vorne. Diversifikation zahlte sich wieder aus, trotz des erneuten Kursfeuerwerks bei Nvidia.

Mit Blick auf die Mikroebene fielen die weiteren Unternehmenser­ gebnisse gemischt aus. Nvidia lieferte wieder starke Zahlen und unterstrich die Erwartungen eines anhaltenden Investitionsbooms rund um die Künstliche Intelligenz (KI). Anders als in den Vormonaten profitierte nicht der gesamte Komplex, die Aktien von Nvidia stiegen zum Monatsende quasi alleine an, die Marktkapitalisierung avancierte zur drittgrößten der Weit. Ihr Gewicht in den globalen Aktienindizes liegt bereits bei über 4% und befeuert die Debatten über die Gefahren der Marktkonzentration.