Silber hatte noch Ende Mai die große Chance, sich mit einem beherzten Ausbruch über die 32 US-Dollar weiteres Aufwärtspotenzial zu eröffnen. Das Edelmetall scheiterte. Ein vorerst letztes Aufbäumen fiel unlängst in sich zusammen, noch ehe Silber den Widerstandsbereich um 32 US-Dollar ernsthaft unter Druck setzen konnte. Danach streckten die „Bullen“ die Waffen. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen Silber unter die eminent wichtige Marke von 30 US-Dollar. Von diesem Rückschlag hat sich das Edelmetall bislang nicht erholen können.

Schnelle Rallyefortsetzung bei Silber in Gefahr

Bruch des Aufwärtstrends droht

Bislang erwies sich der Aufwärtstrend als zuverlässiger Begleiter für Silber. Ein intakter Aufwärtstrend erhöht die Chancen auf eine baldige Wiederaufnahme der Rallye aus technischer Sicht. Doch genau dieses Szenario ist nun in Gefahr, gerät doch der Aufwärtstrend zunehmend in Bedrängnis.

Silber notiert aktuell im Bereich von 29 US-Dollar. Auf den ersten Blick scheint es über die wichtigen 30 US-Dollar nur ein Katzensprung zu sein. In den letzten Handelstagen scheiterten aber bereits einige Versuche, über die 30 US-Dollar zurückzukehren. Dieses Unvermögen sollte zur Vorsicht mahnen. Problematisch würde es zudem, sollte Silber noch einmal unter die 28 US-Dollar zurücksetzen. In diesem Fall würde sich der Bruch des Aufwärtstrends bestätigen und es müsste mit einer Bewegung in Richtung 26 US-Dollar gerechnet werden.

Gold, Silber, Kupfer - Keine Chancen mehr verpassen Bleiben Sie bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden und abonnieren Sie jetzt unseren Bleiben Sie bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden und abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter

Fazit

Silber kann sich der aktuellen Gemengelage nicht entziehen. Der starke US-Dollar hält die Edelmetalle im Würgegriff. Die Dominanz des Greenbacks manifestiert sich unter anderem in der Aufwärtsbewegung des US-Dollar-Index. Nachdem hier die Marke von 105 Punkten zurückerobert wurde, könnte der US-Dollar-Index nun bis auf 106,5 / 107,0 Punkten steigen. Was zunächst nicht viel erscheint, dürfte die Edelmetalle dennoch vor große Herausforderungen stellen; sollte es so kommen.

Silber befindet sich in einer entscheidenden Phase. Kurzfristig könnte es noch einmal zu Preisturbulenzen kommen, gerade dann, wenn der Druck vom Devisenmarkt noch weiter zunehmen sollte. Etwaige Rücksetzer auf 26 US-Dollar sollten daher nicht überraschen. Die auf mittlere und lange Sicht exzellenten Perspektiven für den Silberpreis bleiben davon jedoch unberührt. Gerade für antizyklisch agierende Anleger und Investoren könnten demnach bald Chancen kommen.

Pan American Silver im Fokus



Die Parallelen sind unverkennbar. Die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten Pan American Silver befindet sich in einer ganz ähnlichen Konstellation wie Silber.

Die Konsolidierung bei Gold und Silber hat auch im Chart der Produzentenaktie ihre Spuren hinterlassen. Pan American Silver steht hier stellvertretend für einen Großteil der Produzentenaktien. Über allen schwebt die Frage: Gelingt es die Konsolidierung einzudämmen oder kommt es zu einer preislichen und zeitlichen Ausdehnung der Schwächephase?

Der Aufwärtstrend steht auch im Fall von Pan American Silver massiv unter Druck. Es bedarf womöglich nur eines kleinen Auslösers, um die Abwärtsbewegung auf der Unterseite auszudehnen. So könnte bereits ein Rücksetzer unter die 19,4 US-Dollar den Stein ins Rollen bringen. Obacht ist in jedem Fall geboten, sollte es für Pan American Silver noch einmal unter die 18 US-Dollar gehen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 17 US-Dollar zu verorten. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss Pan American Silver nachhaltig über die 22,7 US-Dollar vorstoßen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte