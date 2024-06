Immer mehr Unternehmen ziehen Bitcoin als potenzielle Investition in Betracht. Während einige darin eine Absicherung gegen die Inflation und eine Möglichkeit zur Diversifizierung von Vermögenswerten sehen, betrachten andere sie als riskante und spekulative Investition. Keisers Vorschlag, dass GameStop eine ähnliche Strategie wie MicroStrategy verfolgt, deutet darauf hin, dass er an das Potenzial für erhebliche finanzielle Gewinne glaubt.

In der vergangenen Woche machten Spekulationen über eine mögliche Bitcoin-Investition durch GameStop bereits die Runde. The Bitcoin Therapist schlug vor, dass GameStop durch die Ausgabe von Aktien und die Umwandlung dieses Kapitals in Bitcoin zum Preis von 70.000 US-Dollar pro Bitcoin über fünf Milliarden US-Dollar einnehmen könnte. Er erklärte, dass dies zu etwa 71.400 Bitcoin führen würde, was es zur bedeutendsten Bitcoin-Adoptionsgeschichte des Jahres machen könnte. Der Trader betonte außerdem, dass ein solcher Schritt die Nachfrage nach GameStop-Aktien steigern könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Übrigens: Fonds und ETFs kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln!



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.