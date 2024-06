Er erklärt, warum diese eine sichere Investition darstellen und anderen begehrten Wertanlagen in nichts nachstehen – und das trotz der jüngsten Einbrüche am Luxusuhren-Markt. Der Blick eines Experten für Schreibgeräte.

Herr Rheinländer, Sie sprechen von einer stabilen Wertentwicklung bei Montblanc-Schreibgeräten. Können Sie das näher erläutern?

Wenn wir an die Preisentwicklung im Uhrenmarkt denken, sind zum Beispiel zwei Modelle besonders relevant. Zum einen die Patek Philippe Nautilus, welche je nach Modell zum Jahreswechsel 21/22 mit bis zu 220.000 Euro auf dem Graumarkt gehandelt wurde. Aktuell liegt der Preis bei maximal 130.000 Euro, trotz gleichbleibender Nachfrage und jahrelanger Wartelisten. Ein weiteres Beispiel ist die extrem gefragte Audemars Piguet Royal Oak, die im gleichen Zeitraum von maximal 140.000 Euro auf unter 80.000 Euro abgestürzt ist. Natürlich ist das weiterhin viel Geld, aber im Hinblick auf eine Wertanlage ein extremer Abfall.

Im Gegensatz dazu ist beispielsweise der Montblanc Ferrari Artisan Füllfederhalter Limited Edition 98 von einem anfänglichen Ausgabepreis von 38.000 Euro inzwischen nicht mehr unter 80.000 Euro zu haben. Auch im unteren Preissegment gab es extreme Entwicklungen: Der Patron of Art Ludwig II. Limited Edition 888 Füllfederhalter hatte einen Ausgabepreis unter 8.000 Euro, inzwischen müssen deutlich mehr als 15.000 Euro aufgewendet werden, um dieses Schreibgerät erwerben zu können. Die Patron of Art Serie ist generell eine sehr beliebte Investition, da die Kollektion 2022 nach 30 Jahren ihr Ende gefunden hat und nun viele versuchen, noch Lücken in ihren Sammlungen zu schließen.

Was macht Montblanc-Schreibgeräte zu einer attraktiven Investition?

Montblanc-Schreibgeräte sind nicht nur für ihre exquisite Handwerkskunst bekannt, sondern auch für ihre begrenzten Auflagen. Diese Exklusivität macht sie zu begehrten Sammler- und Anlageobjekten. Zudem verwendet Montblanc nur die besten Materialien, was den Wert der Schreibgeräte langfristig stabil hält. Ein weiterer Faktor ist die jährliche Preisanpassung von Montblanc in Höhe zwischen 7-10%, die zu einer kontinuierlichen Wertsteigerung führt. Anders als bei vielen anderen Luxusgütern, die von modischen Trends abhängen, haben Montblanc-Schreibgeräte einen zeitlosen Wert. Neben der sehr langen Geschichte des Hamburger Unternehmens von knapp 120 Jahren ist es vor allem die permanente Wertsteigerung der Schreibgeräte, die Anleger immer mehr reizt. Limitierte Montblanc-Füllfederhalter haben in den vergangenen 20 Jahren keinerlei Wertverlust erfahren, im Gegenteil, wir haben teilweise eine Steigerung von mehreren hundert Prozent beobachten können. Ich war 15 Jahre alt, als ich mir 1999 den ersten Montblanc-Füllfederhalter gekauft habe. Es war ein beeindruckendes Gefühl.

Wie hat sich der Markt für Montblanc-Schreibgeräte in den vergangenen Jahren entwickelt?

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir eine bemerkenswerte Wertsteigerung bei Montblanc-Schreibgeräten beobachtet. Limitierte Editionen wie die Patron of Art Serie oder die Writers Edition erzielen heute Preise, die um ein Vielfaches höher sind als der ursprüngliche Verkaufspreis. Dies liegt zum einen an der begrenzten Verfügbarkeit und zum anderen an der steigenden Nachfrage von Sammlern weltweit. Ein weiteres Beispiel ist der Writers Edition Ernest Hemingway Füllfederhalter, der bei seiner Einführung 1992 für 980 DM verkauft wurde und heute für etwa 4.000 Euro gehandelt wird.

Welche Rolle spielt das Handelshaus Rheinländer in diesem Markt?

Als weltweit größter Anbieter von Montblanc-Schreibgeräten, neben der Marke selbst, spielen wir eine zentrale Rolle in diesem Markt. Wir beschaffen seltene und limitierte Schreibgeräte für unsere Kunden, die oft global verstreut sind. Dank unseres umfassenden Netzwerks aus Zulieferern und privaten Sammlern können wir auch ausgefallene Wünsche erfüllen. Unsere Expertise und unser Engagement sorgen dafür, dass wir immer wieder attraktive Angebote für Kapitalanleger und Sammler realisieren können. Über die Online-Handelsplattform eBay fing ich einst mit einem kleinen Handel an. Aus einem Kontakt mit einem bekannten Juwelier und Konzessionär für Montblanc entstand eine erste Kooperation und schließlich am 1. Januar 2005 das heutige Unternehmen.

Was raten Sie potenziellen Investoren, die in Montblanc-Schreibgeräte investieren möchten?

In erster Linie sollten interessierte Investoren den Kontakt mit uns suchen. Der Markt und das Angebot sind sehr komplex und durch gezielte Auswahl und unsere jahrzehntelange Expertise können wir zielführend die erfolgreichen Anlageobjekte identifizieren und vermitteln. Unser einzigartiges Netzwerk garantiert dabei eine nachhaltige Anlage und unterstützt auch bei der Realisierung von Geschäften. Limitierten Editionen und speziellen Kollektionen sollte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auch Geduld ist wichtig, denn seltene Stücke sind nicht immer sofort verfügbar. Langfristig gesehen sind Montblanc-Schreibgeräte jedoch eine lohnende Investition, die nicht nur Freude bereitet, sondern auch finanzielle Sicherheit bieten kann. Die Beliebtheit der Schreibgeräte beruht im Kern darauf, dass der Käufer viel Kapital auf engstem Raum binden kann.