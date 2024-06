Turin, Italien (ots/PRNewswire) - Easyrain, das italienische Startup-Unternehmen

im Bereich der prädiktiven und aktiven Sicherheitssysteme für die

Automobilindustrie, hat Eugenio Razelli für ein Jahr zum neuen Chairman of the

Board of Directors ernannt.



In seiner neuen Funktion wird Razelli - als Nachfolger von Heinrich Gerhard

Schüring - zusammen mit dem CEO und Gründer von Easyrain, Giovanni Blandina, an

der Markteinführung der DAI- und AIS-Produkte arbeiten und das Unternehmen als

neuen globalen Tier-1-Player in der Automobilindustrie etablieren.







Industriekonzerne der Automobilindustrie zurück, die 1976 bei Fiat Auto begann

und sich bei Zanussi, Gilardini Industriale, Pirelli und Marelli fortsetzte, wo

er von 2005 bis 2015 als Chief Executive Officer tätig war. Derzeit ist Razelli

Vorsitzender des Motor Valley Accelerator, einer Initiative von CDP Venture

Capital, Fondazione di Modena und UniCredit, die von Plug and Play, das auch als

Investor auftritt, und CRIT verwaltet wird. Razelli ist auch Chairman von Safilo

und Vice Chairman von Texa.



" Die Ernennung stellt das Ende der Konzeptentwicklungsphase und den Beginn der

Industrialisierung dar; Easyrain ist nun ein strukturiertes, marktreifes

Unternehmen. Ich bin begeistert, denn gemeinsam mit Razelli werden wir uns den

neuen Herausforderungen des Marktes stellen und die Ziele erreichen", erklärte

Giovanni Blandina, CEO und Gründer von Easyrain . " Ich möchte Schuering meinen

Dank aussprechen und mich für die Leidenschaft, das Engagement und die

Ergebnisse bedanken, die während seiner Präsidentschaft erzielt wurden.

Schuering hat bewiesen, dass es sein Verdienst ist, Easyrain durch die Phase der

Produktentwicklung und Unternehmensstrukturierung geführt zu haben. "



Die Ernennung von Razelli erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen

seine Aktivitäten mit den Automobilherstellern ausbauen und weiter wachsen wird,

um den ehrgeizigen Industrieplan zu verwirklichen, der durch eine neue

Investitionsrunde unterstützt wird.



" Easyrain ist ein Start-up in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase, ein

sehr interessantes Unternehmen, das sich mit Sicherheit beschäftigt, einem

bedeutenden Mehrwert für alle Arten von Mobilität, unabhängig von der Art der

Motorisierung, mit oder ohne Fahrer. Das Ziel dieses jungen, innovativen

Unternehmens ist es, die Produktion mit diesen technologischen Lösungen zu

unterstützen ", kommentiert Razelli.



Easyrain ist eines der wenigen Start-ups weltweit, das Lösungen für

vorausschauende, aktive und infrastrukturelle Sicherheit für die

Automobilindustrie anbietet: die virtuelle Sensorplattform Digital Advanced

Information (DAI), das Anti-Aquaplaning-System Aquaplaning Intelligent Solution

(AIS) und die Easyrain Cloud (ERC).



