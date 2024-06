Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schweinfurt (ots) -- Mit dem Teamevent setzt der Branchenprimus einmal mehr ein dickesAusrufzeichen beim Thema Ausbildung- Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland: "Wir zeigen, was es bedeutet, denMenschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihn sowie seine Stärken zu fördernund weiterzuentwickeln."- "Rookie Festival" fördert Teamgeist, Zusammenhalt, steigert die Motivation undhinterlässt einen Tag voller ErinnerungenTeamgeist, Zusammenhalt, Motivation und eine XXXL-Portion Spaß: Die XXXLutzUnternehmensgruppe hat rund 700 Auszubildende, Handelsfachwirte sowie dualeStudentinnen und Studenten aus ganz Deutschland zu einem einzigartigen Festivaleingeladen - und so die Bindung zu den Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl weitervertieft. Sämtliche Berufseinsteigerinnen und -einsteiger sind zum "RookieFestival by XXXLutz" am Baggersee im mainfränkischen Schweinfurtzusammengekommen und haben einen außergewöhnlichen Tag erlebt, der garantiert infester Erinnerung bleiben wird! In das "Azubi Event" investiert der weltweitzweitgrößte Möbelhändler bereits seit 14 Jahren jährlich einen sechsstelligenBetrag. Die Veranstaltung ist einzigartig in der Branche und setzt Maßstäbe inder deutschen Unternehmenslandschaft. Auf einer Event-Fläche von nahezu 60.000Quadratmetern erlebten die Azubis, was es heißt, festes Mitglied dererfolgreichen XXXLutz Familie zu sein. Diese XXXLutz Familie wächst weiter - zumStart des neuen Ausbildungsjahres suchen die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhlrund 1000 neue Auszubildende!"Wir zeigen auch und gerade heute, was es bedeutet, den Menschen in denMittelpunkt zu stellen und ihn sowie seine Stärken zu fördern undweiterzuentwickeln", sagte Alois Kobler, CEO bei XXXLutz Deutschland, in seinerBegrüßungsrede auf der schwimmenden Bühne im Baggersee: "Dass wir uns auch mitdieser Veranstaltung weiterentwickeln, beweist uns dieser Tag heute hier."Angelehnt aus dem im US-Profisport geborenen Begriff der "Rookies", die alsTalente entdeckt werden und ihr erstes Jahr als Profi angehen, ist aus demursprünglich als "Azubi Start Event" geborenen Auftakt nun das "Rookie Festivalby XXXLutz" geworden. "Ihr habt uns jetzt über mehrere Monate kennengelernt undwisst, dass euch XXXLutz unter besten Rahmenbedingungen auf eurem persönlichenWeg zum Profi individuell begleiten wird", rief Alois Kobler den als Ausdruckder Vielfalt farbenfroh gekleideten Berufseinsteigerinnen und -einsteigern zu:"Wir wachsen weiter und eure Chancen, bei uns Karriere zu machen, könnten bessernicht sein. Unser enormer Wachstumskurs ist eure Chance! Wir wachsen mitBedacht, aber wir sind bereit, schnell zu agieren. Wir waren der erste große