Rosenblatt-Securities-Analyst Hans Mosesmann hat eine kühne Prognose für die Entwicklung der Nvidia-Aktie gegeben. Er hob sein Kursziel für die Titel von 140 auf 200 US-Dollar an – und ist damit der größte Bulle an der Wall Street. Das neue Kursziel liegt über 50 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag.

"Wir sehen Nvidias Hopper-, Blackwell- und Rubin-Serien als treibende Kraft in einem der erfolgreichsten Silizium-/Plattform-Produktzyklen des Silicon Valley", so Mosesmann in einer Notiz an seine Kunden. Laut dem Analysten liege "das eigentliche Narrativ in der Software, die all die guten Eigenschaften der Hardware ergänzt".