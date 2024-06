In den zerklüfteten Bergen von Abu Dhabi und Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ragen die strahlend weißen Windturbinen des Windkraft-Demonstrationsprojekts der VAE in den klaren blauen Himmel. Das Projekt der Power Construction Corporation of China (PowerChina), das strategisch günstig an der Kreuzung der historischen Seidenstraße zu Lande und zu Wasser liegt, stellt einen bedeutenden Schritt in den Bemühungen der VAE um ökologische Nachhaltigkeit dar.

Das Projekt wird im Oktober 2023 ans Netz gehen und damit seine Betriebsphase einläuten. Während der gesamten Entwicklung hat PowerChina zahlreiche Herausforderungen gemeistert, darunter den Einsatz von Personal, die Logistik der Ausrüstung, die Einhaltung strenger Zeitpläne und die Minderung erheblicher Risiken. Das Projekt stellte nicht nur die Kompetenz von PowerChina bei Projekten für erneuerbare Energien unter Beweis, sondern diente auch der Einführung von Chinas Methoden der nachhaltigen Entwicklung im Nahen Osten. Bei der Durchführung des Projekts wurde auf die Einhaltung nachhaltiger Praktiken geachtet.

Seit der Inbetriebnahme hat das Projekt 207 GWh Strom erzeugt und damit eine neue Ära der Windenergie in den VAE eingeläutet und die Ziele des Landes in Bezug auf die Energiewende und die Erreichung der Kohlenstoffneutralität erheblich vorangebracht.

Als einflussreicher Teilnehmer an der Belt and Road Initiative (BRI) hat die Power Construction Corporation of China (PowerChina) die grüne Energielandschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) maßgeblich vorangetrieben.



PowerChina hat innovative Verfahren und nachhaltige Methoden eingeführt, die in China entwickelt wurden. Die Ansätze sind so konzipiert, dass sie den spezifischen Umweltzielen und wirtschaftlichen Bedingungen der VAE entsprechen. Neben der Bereitstellung grüner Energielösungen legt PowerChina auch Wert auf eine globale soziale Verantwortung des Unternehmens und fördert den kulturellen Austausch und die berufliche Entwicklung in den durch die BRI verbundenen Regionen.

Mit der Entwicklung der BRI hin zu einer Phase der langfristigen Nachhaltigkeit vertieft PowerChina sein Engagement für globale Verantwortung. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen internationalen Aktionsradius und seine operativen Fähigkeiten zu erweitern, um sowohl die wirtschaftliche als auch die soziale Entwicklung durch nachhaltige Ingenieur- und Bauprojekte in den Zielländern der Initiative zu fördern.

