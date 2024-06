München (ots) - Ein Appell zur Gestaltung der Energiewende: Es geht nur

gemeinsam



- Gemeinsam mit 17 Unternehmen und Key Opinion Leader initiiert E.ON Energie

Deutschland eine aufmerksamkeitsstarke Video-Aktion auf dem beruflichen

Netzwerk LinkedIn

- Es brauche jeden und jede Einzelne und jede clevere Lösung, damit die

Energiewende in Deutschland gelingt - über alle Branchen und Barrieren hinweg

- E.ON ruft Unternehmen und Einzelpersonen auf, sich anzuschließen und ihr

persönliches Energiewende-Statement auf LinkedIn oder anderen sozialen Medien

zu teilen



Der deutsche E.ON Vertrieb - zuständig für rund 14 Millionen Kundinnen und

Kunden - rückt gemeinsam mit einer Vielzahl von Unternehmen eines der wohl

wichtigsten Themen unserer Zeit in den Fokus: Mit einer Video-Aktion auf

LinkedIn möchten sie die Bedeutung der Energiewende unterstreichen und

aufzeigen, warum es alle - von Einzelpersonen bis zu großen Unternehmen -

braucht, damit die Transformation in eine nachhaltige Energiewelt von Morgen

erfolgreich gelingt.







zukünftige Wachstum des Wirtschaftsstandortes Deutschland", erklärt Filip Thon,

Vorsitzender der Geschäftsführung bei E.ON Energie Deutschland. "Gelingen kann

uns diese Transformation aber nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen: die

Gesellschaft, Politik, die Industrie und der Mittelstand. Daher möchten wir mit

unserer Social Media-Aktion "EnergiewendeMACHEN" dazu aufrufen, gemeinsam die

Energiewende anzupacken."



Die gesamte Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland, zahlreiche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie viele weitere Vertreter:innen

renommierter Unternehmen, darunter Vaillant Deutschland, Smart, ING, KfW und

Finn, ergreifen das Wort und posten ab dem 17. Juni Videos und Statements auf

LinkedIn. Darin zeigen sie, wie sie persönlich und innerhalb ihrer

Organisationen Projekte zur Energiewende bereits umsetzen oder zukünftig

umsetzen möchten. Von intelligenten Energiesparlösungen über den Bezug von Strom

aus regionalen Windparks bis hin zur Errichtung eigener Solarkraftwerke - die

Industrie und die Wirtschaft sind die treibende Kraft für den Schutz unseres

Planeten. It's on us!



Vaillant Deutschland: "Rund 36 Prozent der CO2-Emissionen privater Haushalte

entfallen in Deutschland noch auf den Bereich Wohnen - eindeutig zu viel. Daher

ist es bei Vaillant unser täglicher Antrieb, mit erneuerbaren Technologien - wie

z.B. unseren Wärmepumpen - den Häusern das Rauchen abzugewöhnen", sagt Tillmann Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Ich stehe hinter der Energiewende, denn sie bietet viele Chancen für daszukünftige Wachstum des Wirtschaftsstandortes Deutschland", erklärt Filip Thon,Vorsitzender der Geschäftsführung bei E.ON Energie Deutschland. "Gelingen kannuns diese Transformation aber nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen: dieGesellschaft, Politik, die Industrie und der Mittelstand. Daher möchten wir mitunserer Social Media-Aktion "EnergiewendeMACHEN" dazu aufrufen, gemeinsam dieEnergiewende anzupacken."Die gesamte Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland, zahlreicheMitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie viele weitere Vertreter:innenrenommierter Unternehmen, darunter Vaillant Deutschland, Smart, ING, KfW undFinn, ergreifen das Wort und posten ab dem 17. Juni Videos und Statements aufLinkedIn. Darin zeigen sie, wie sie persönlich und innerhalb ihrerOrganisationen Projekte zur Energiewende bereits umsetzen oder zukünftigumsetzen möchten. Von intelligenten Energiesparlösungen über den Bezug von Stromaus regionalen Windparks bis hin zur Errichtung eigener Solarkraftwerke - dieIndustrie und die Wirtschaft sind die treibende Kraft für den Schutz unseresPlaneten. It's on us!Vaillant Deutschland: "Rund 36 Prozent der CO2-Emissionen privater Haushalteentfallen in Deutschland noch auf den Bereich Wohnen - eindeutig zu viel. Daherist es bei Vaillant unser täglicher Antrieb, mit erneuerbaren Technologien - wiez.B. unseren Wärmepumpen - den Häusern das Rauchen abzugewöhnen", sagt Tillmann