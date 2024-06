Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Der Kauf einer Immobilie ist nur den Superreichen vorbehalten -ein Trugschluss, der viele Menschen daran hindert, in Immobilien zu investierenund sich so ein Vermögen aufzubauen. Mit seinem Angebot der HanseatischenWohnungsgenossenschaft unterstützt Stephan Gerlach seine Kunden dabei, diesenTraum zu verwirklichen und begleitet sie mit seinem Rundum-sorglos-Paket beijedem Schritt des Immobilienkaufs. Was Interessierte von der Zusammenarbeiterwarten können, wieso die Investition in eine Immobilie attraktiver denn je istund wieso man dabei keine Angst vor Schulden haben sollte, erfahren Sie hier.Zwischen dem Mieten und dem Kauf einer Immobilie gibt es einen entscheidendenUnterschied: Entweder man zahlt für das Eigentum eines anderen oder für daseigene. Daher erscheint es fast schon logisch, in eine eigene Wohnung oder einHaus zu investieren. Viele Menschen denken jedoch nicht einmal daran, eineImmobilie zu kaufen, weil sie glauben, dass dies nur für sehr vermögendeMenschen möglich ist. Zusätzlich hemmt die Angst vor Schulden viele darin, denWert dieser Investition zu erkennen. Und auch die Vermietung wird oft mit vielArbeit und Ärger verbunden, insbesondere durch steigende Mieten und Mietnomaden.Doch wer auf den Kauf von Immobilien als Kapitalanlage verzichtet, verpasstnicht nur die Chance auf ein rentables Nebeneinkommen, sondern auch dieMöglichkeit, die sicherste und renditestärkste Form der Altersvorsorge zunutzen. "Der Wunsch, ein eigenes Vermögen aufzubauen, ist ein wichtiger Schrittin Richtung sicherer Zukunft", erklärt Stephan Gerlach. "Die Investition in eineImmobilie bietet diese Möglichkeit - doch viele Menschen wissen nicht, wie siediese Gelegenheit für sich nutzen können.""Tatsächlich ist der Immobilienkauf und das Leben als Eigentümer aber vieleinfacher, als viele Menschen denken", fügt er hinzu. "Die Schulden, die durcheine Investition in eine Immobilie zustande kommen, sind aufgrund des hohenMehrwerts durchaus 'gute' Schulden, vor denen man keine Angst haben muss."Stephan Gerlach unterstützt seine Kunden mit der HanseatischenWohnungsgenossenschaft, einem Tochterunternehmen der Gerlach Immobiliengruppe(GIG), umfassend beim Kauf und der Finanzierung von Immobilien alsKapitalanlage. Zudem übernimmt er den gesamten Aufwand für die Vermietung undVerwaltung. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung und einem Netzwerk vonerfahrenen Experten hat er erfolgreich einen beachtlichen Immobilienbestandaufgebaut. Egal, ob passives Einkommen, sichere Altersvorsorge oder vorzeitigerRuhestand - Stephan Gerlach und sein Team finden für jede Lebenssituation dieoptimale Lösung. So hat er schon viele Kunden zu glücklichen Immobilienbesitzern