Dortmund (ots) - Mit einem positiven Rechnungsergebnis in Höhe von 50,2

Millionen Euro hat die AOK NordWest das vergangene Geschäftsjahr 2023

abgeschlossen. Das stellte heute der AOK-Verwaltungsrat in seiner Sitzung in

Dortmund fest. Damit setzt die AOK NordWest ihren Kurs einer erfolgreichen

Geschäftspolitik mit stabilen Finanzen und mehr Wachstum fort: Insgesamt 59.000

neue Mitglieder entschieden sich im vergangenen Jahr für den Marktführer in

Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein. Das Haushaltsvolumen der AOK NordWest

betrug 2023 rund 12,5 Milliarden Euro. Hart ins Gericht ging der

AOK-Verwaltungsrat mit der Ampelkoalition. "Stabil und verlässlich sollte die

Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung finanziert werden. Doch aus diesem

Versprechen der Ampel-Koalition wird offenbar nichts. Es fehlt weiterhin an

nachhaltigen Finanzierungskonzepten. Statt die beitragszahlenden Versicherten

und Arbeitgeber von versicherungsfremden Aufgaben zu entlasten, sollen diese

weitere staatliche Aufgaben finanzieren", sagte Lutz Schäffer, alternierender

AOK-Verwaltungsratsvorsitzender und Versichertenvertreter.



Politik bringt GKV in finanzielle Schieflage







Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in eine Schieflage. "Die

Einnahmen und Ausgaben müssen endlich wieder ins Gleichgewicht gebracht werden",

sagte Johannes Heß, alternierender AOK-Verwaltungsratsvorsitzender und

Arbeitgebervertreter. Dafür braucht es nachhaltige Reformvorschläge für eine

stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV. Heß kritisierte die

aus seiner Sicht völlig unzureichende Zahlung aus dem Bundeshaushalt an die

Krankenkassen für Bürgergeldempfänger. Sie deckt nur gut ein Drittel der

tatsächlichen Kosten ab. Dabei geht es um mehr als neun Milliarden Euro im Jahr.

"Hier werden originär staatliche Aufgaben auf die Beitragszahlenden abgewälzt,

die dann über Beiträge und Steuern doppelt zur Kasse gebeten werden", sagte Heß.



Beitragszahlende werden zur Kasse gebeten



Nach Auffassung von Lutz Schäffer werden die erheblichen Finanzierungsprobleme

der GKV nicht gelöst, sondern immer wieder nur verschoben. "Der

Krankenhaus-Transformationsfonds, die Aufhebung des Budgetdeckels für die

Hausärzte und die Einführung von Geheimpreisen für neue Arzneimittel werden

zusätzliche Kosten für die GKV in Milliardenhöhe verursachen. Anstatt wie im

Koalitionsvertrag versprochen die Finanzierung nachhaltig zu sichern, will

Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Beitragszahlenden für seine Reformpläne

zusätzlich zur Kasse bitten. Bei den entsprechenden Gesetzesvorhaben müssen im



