18.06.2024 -

Die Zinssenkungen werden verschoben – wie schon so oft in diesem Jahr. Die Konjunktur lässt einfach nicht so rasch nach, wie man es in unserer schnelllebigen Zeit gern hätte. Vielleicht sollte man dem Geldmarkt oder Kurzläufern noch etwas länger die Treue halten, denn ihre Renditen liegen nach wie vor deutlich über der Inflation. Dann kann man in aller Ruhe darüber nachdenken, was wohl als Nächstes passiert. Der US-Arbeitsmarkt schwächt sich nur langsam ab, und auch die Inflation geht nur allmählich zurück. Wenn aber nicht irgendeine Überraschung die laufende Entwicklung stoppt, werden die Argumente für Zinssenkungen in den nächsten Monaten immer überzeugender. Für Anleiheninvestoren ist das vielleicht doch eine Gelegenheit, die Duration zu verlängern, um von fallenden Renditen zu profitieren.

Alles beim Alten: Schon seit Ende April rechnet man am Markt mit einer Federal Funds Rate von 4,80 Prozent bis 5,00 Prozent zum Jahresende. Auch die Zinsprognosen der Fed im neuen Dot Plot, veröffentlicht nach der Offenmarktausschusssitzung vom Mittwoch, änderten daran nur wenig. Das gilt auch für den Mai-Inflationsbericht, dem zufolge die Verbraucherpreisinflation auf 3,3 Prozent z.Vj. und ihre Kernrate auf 3,4 Prozent z.Vj. gefallen ist. Am Markt rechnet man jetzt mit einer Zinssenkung im November und vielleicht einer weiteren im Dezember. Wenn man aber in den letzten Monaten eines lernen konnte, dann dies: Seien Sie sich nicht zu sicher. Die Konjunkturdaten und die Möglichkeit, dass der Ausgang der Präsidentschaftswahlen während der Offenmarktausschusssitzung am 6. und 7. November noch nicht feststeht, könnten eine Zinssenkung verhindern. Vielleicht wird die Federal Funds Rate dieses Jahr auch gar nicht mehr gesenkt, aber 2025 dafür umso häufiger. Schnellere Zinssenkungen sind aber ebenfalls nicht auszuschließen.