Defizit am Uranmarkt! Steigende Preise im Fokus der schlauen Aktienliebhaber!

in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Uran stetig zunimmt, spielen Uran Royalty-Unternehmen wie Uranium Royalty (WKN: A2PV0Z) eine entscheidende Rolle. Diese Unternehmen besitzen Lizenzrechte an Uranvorkommen und profitieren von der Förderung und dem Verkauf des Rohstoffs, ohne selbst aktiv im Bergbau tätig zu sein. Dieser einzigartige Geschäftsansatz bietet Investoren eine attraktive Möglichkeit, vom Wachstum der Uranindustrie zu profitieren.

Exklusives Interview mit Scott Melbye, CEO der Uranium Royalty

In diesem Interview erörtert Scott Melbye, CEO der Uranium Royalt, die aktuelle Lage auf dem Uranmarkt und den Erfolg von Uranium Royalty. Er hebt das Portfolio des Unternehmens an Royalty-Vermögenswerten und seinen physischen Uranbestand hervor. Melbye betont die Angebotsknappheit auf dem Uranmarkt und die Notwendigkeit der Erschließung neuer Minen zur Deckung der wachsenden Nachfrage. Er erörtert auch die möglichen Auswirkungen der kleinen modularen Reaktoren (SMR) auf die Urannachfrage. Das Gespräch schließt mit einer Diskussion über die Finanzlage von Uranium Royalty und die positiven Aussichten für die Uranindustrie.

Strukturelles Defizit am Uranmarkt

Der Uranmarkt befindet sich derzeit in einer Phase des strukturellen Defizits. Die steigende Nachfrage nach Uran, insbesondere durch den geplanten Ausbau der Kernenergie, übersteigt das derzeitige Angebot deutlich. Dieser Mangel an Uran wird in den kommenden Jahren voraussichtlich anhalten und den Bedarf an neuen Uranminen sowie Erschließungsprojekten weiter erhöhen.

Das Portfolio von Uranium Royalty

Uranium Royalty hat ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzrechten auf Uranvorkommen aufgebaut.