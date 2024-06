FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erste Runde der Tarifverhandlungen für etwa 700 000 Frauen und Männer in der Gebäudereinigung ist am Dienstag ergebnislos beendet worden. Im September wollen sich beide Seiten wieder an einen Tisch setzen, ein genauer Termin wurde zunächst nicht genannt. Die Positionen liegen auch nach der ersten Verhandlungsrunde in Frankfurt liegen weit auseinander.

Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert pauschal drei Euro mehr pro Stunde. Die IG BAU will so erreichen, dass vor allem die unteren Lohngruppen angesichts der gestiegenen Preise deutlich angehoben werden. Zudem will die Gewerkschaft für ihre Mitglieder ein 13. Monatsgehalt durchsetzen.