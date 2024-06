Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nordborg, Dänemark (ots) - Volvo E-Truck nimmt am "größten Elektro-Roadtrip derWelt" teil.Der dänische Maschinenbaukonzern Danfoss ist mit einem seiner Elektro-LKWs aufeine epische Reise gegangen. Zusammen mit 48 Elektroautos legte er anlässlichdes 24-Stunden-Rennens mehr als 1.300 Kilometer von Dänemark nach Le Mans inFrankreich zurück. Der 20 Tonnen schwere und 17 Meter lange Elektro-Lkw war Teilder von den Veranstaltern als "größte elektrische Autofahrt der Welt"bezeichneten Tour."48 Prozent aller Lkw in Dänemark fahren weniger als 300 km pro Tag, und 62Prozent aller Fahrten von schweren Lkw in der EU sind kürzer als 400 km"erklärte Torben Christensen, Chief Sustainability Officer bei Danfoss. "Wirsehen daher weder technische noch praktische Hindernisse, um vollständig aufElektro-Lkw umzusteigen. Um die Produktivität zu optimieren, sollte dieLadeinfrastruktur in erster Linie an Standorten wie Frachtterminals eingerichtetwerden, damit die Ladezeit mit den Beladungszeiten der Fracht übereinstimmt. Wirhaben einen unserer Elektro-Lkw nach Le Mans geschickt, um zu beweisen, dass esschon heute möglich ist, längere Strecken zurückzulegen. Mit anderen Worten: Füreinen großen Teil der Lkw gibt es keinen Grund, Reichweitenangst zu haben.Gleichzeitig wird die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs einen wichtigenBeitrag zur Energiewende leisten."Der Elektro-Lkw ist Teil der vollelektrischen Lkw-Flotte von Danfoss. Er nahm ander dreitägigen Fahrt teil, um das Potenzial der Elektrifizierung undDekarbonisierung des Schwerlastverkehrs und die zahlreichen technologischenLösungen, die bereits heute existieren, zu veranschaulichen. Der Lkw enthältmehrere Schlüsselkomponenten von Danfoss, das in den letzten Jahren einerhebliches Wachstum im Elektrifizierungsgeschäft verzeichnen konnte.Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) verursachten Lkw undandere schwere Nutzfahrzeuge im Jahr 2020 jährlich 1.776 Millionen TonnenCO2-Emissionen. Dabei legen 45 Prozent aller Güter, die in Europa auf der Straßetransportiert werden, weniger als 300 Kilometer zurück. Durch dieElektrifizierung dieser Transporte können erhebliche Emissionseinsparungenerzielt werden, und zwar mit einer Technologie, die bereits verfügbar ist.Die Fahrt wurde von GodEnergi als Non-Profit-Veranstaltung organisiert, umReichweitenängste abzubauen und zu zeigen, dass es möglich ist, den Verkehr inviel größerem Umfang zu elektrifizieren, als heute allgemein angenommen wird.