München (ots) - Twilio, die Customer-Engagement-Plattform, die personalisierteEchtzeit-Erlebnisse für die führenden Marken von heute ermöglicht, hat heuteseinen jährlichen State of Personalization Report(https://segment.com/state-of-personalization-report/) veröffentlicht, der diePerspektiven und Prognosen von Führungskräften aus zwölf Ländern und einerVielzahl von Branchen beleuchtet. Der Bericht, der nun schon zum fünften Malerscheint, unterstreicht, wie die sich verändernden Anforderungen derVerbraucher die Unternehmen dazu bringen, sich auf die Bereitstellung vonvorausschauenden, emotional intelligenten und hochgradig personalisiertenKundenerlebnissen zu konzentrieren. KI spielt bei diesem Wandel eine zentraleRolle. Unternehmen setzen dynamischere Modelle und Messgrößen ein, verbesserndie Interoperabilität zwischen Tools wie Kundendatenplattformen (CDPs) und DataWarehouses und räumen dem Datenschutz und der ethischen Nutzung von KI Prioritätein.Da KI in allen Branchen allgegenwärtig wird, zeigt die Studie von Twilio, dass89 Prozent der Befragten glauben, dass die ethische Nutzung von KI einWettbewerbsvorteil sein kann. ehr als die Hälfte (54 Prozent) derUnternehmensleiter gaben an, dass sie die Bedenken der Verbraucher in Bezug aufden Datenschutz und ethische Erwägungen in Bezug auf KI durch dieImplementierung robuster Datenschutzkontrollen berücksichtigen. Twiliosaktueller State of Customer Engagement Report(https://www.twilio.com/en-us/state-of-customer-engagement) ergab, dass fast dieHälfte (49 Prozent) der Befragten angaben, sie würden Marken mehr vertrauen,wenn diese die Verwendung von Kundendaten und KI-gestützten Interaktionenoffenlegen würden. Mit einer sorgfältigen Balance aus Innovation, Transparenz,Datenschutz und ethischen Best Practices können Unternehmen das Vertrauen derVerbraucher erhalten, wenn sie KI nutzen, um bessere Kundenerlebnisse zuschaffen."Personalisierung ist in der Welt des Marketings das A und O. Der Verbrauchervon heute erwartet nicht nur, dass Marken ihn verstehen, sondern auch, dass sieseine Bedürfnisse vorhersehen, und KI macht dies zur Realität", sagt RobinGrochol, VP Product Management bei Twilio. "In unserem jüngsten State ofPersonalization Report haben wir festgestellt, dass die Mehrheit der Unternehmenden Wechsel von reaktiver zu prädiktiver Personalisierung vollzieht, um denimmer anspruchsvolleren und dynamischeren Kundenanforderungen gerecht zuwerden."Die Vorliebe der Gen Z für eine stärkere Personalisierung hat das Marketing vonUnternehmen grundlegend verändertDer Bericht zeigt auch, dass die Generation Z (18-27 Jahre) die Trends setzt,