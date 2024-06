Seite 2 ► Seite 1 von 4

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Vorstellung der Aryaka AI>(TM)Initiative für das gesamte Unified SASE as a Service AngebotAryaka®, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4191528-1&h=1161536584&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4191528-1%26h%3D1264641320%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aryaka.com%252F%26a%3DAryaka%25C2%25AE%252C&a=Aryaka%C2%AE%2C) das führende Unternehmen und der erste Anbieter von Unified SASE as aService, gab heute die Markteinführung von Aryaka AI>Perform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4191528-1&h=586510967&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4191528-1%26h%3D1956483749%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aryaka.com%252Fai-perform-acceleration%252F%26a%3DAryaka%2BAI%253EPerform&a=Aryaka+AI%3EPerform) bekannt, der ersten GenAI-Netzwerkbeschleunigungslösung auf demMarkt. Dieses bahnbrechende Angebot, das nativ auf der Aryaka Unified SASE as aService bereitgestellt wird, stellt sicher, dass Kunden einenhochleistungsfähigen Zugang zu KI-Workloads haben, und zwar weltweit und ingroßem Umfang. Aryaka AI>Perform ist ab sofort für Early-Access-Kundenerhältlich und wird im 3. Quartal 2024 allgemein verfügbar sein.Aryaka AI>Perform ist das erste Angebot der neuen Aryaka AI> Initiative, dieUnternehmen in die Lage versetzen soll, die transformative Kraft der KI sicherund effizient in ihren globalen Netzwerken zu nutzen, indem sie leistungsstarkeNetzwerk-, Sicherheits- und Beobachtungsdienste für diese Anwendungenbereitstellt.Traditionelle Netzwerke unterstützen KI nur schwerIn der heutigen digitalen Umgebung nimmt die Zahl der KI-Workloadsexplosionsartig zu. Laut Nvidias Ergebnisbericht für das erste Quartal 2025 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4191528-1&h=3684239110&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4191528-1%26h%3D4283795530%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnvidianews.nvidia.com%252Fnews%252Fnvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025%26a%3DAccording%2Bto%2BNvidia%2527s%2BQ1%2B2025%2Bearnings%2Breport&a=Laut+Nvidias+Ergebnisbericht+f%C3%BCr+das+erste+Quartal+2025) wuchs der Umsatz des Unternehmens im Bereich Rechenzentren, der hauptsächlichdurch KI-Workloads angetrieben wird, um 427 % im Vergleich zum Vorjahr.Unternehmen, die KI für Innovationen nutzen, stehen vor erheblichen Netzwerk-und Sicherheitsherausforderungen bei der effizienten und sicheren Bereitstellungdieser Workloads in großem Umfang. Große Sprachmodelle (Large Language Model,