Boise, Idaho, Usa, und Paris (ots/PRNewswire) - Clearwater JUMP rationalisiert

Fonds- und Vermögensverwaltungsaktivitäten über den gesamten

Investitionslebenszyklus hinweg



Clearwater Analytics (https://www.clearwateranalytics.com/) (NYSE: CWAN), ein

weltweit führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investment

Management, Rechnungswesen, Reporting und Analysen, gab heute bekannt, dass

Galilée Asset Management (AM) Clearwater JUMP implementieren wird, um die Fonds-

und Vermögensaktivitäten über den gesamten Investment-Lebenszyklus hinweg zu

konsolidieren. Die Einführung der Plattform erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem

Galilée AM versucht, sein schnelles Wachstum zu unterstützen und seine

Aktivitäten zu konsolidieren, nachdem es mehrere

Investmentmanagement-Gesellschaften übernommen hat.





Galilée AM ist spezialisiert auf die Verwaltung von Fonds und Vermögenswerten,vor allem in den Bereichen Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Das inFrankreich ansässige Unternehmen entschied sich für Clearwater JUMP alsEnd-to-End-Vermögensverwaltungsplattform, die eine vollständige funktionaleAbdeckung der Front-, Middle- und Back-Office-Anlageoperationen bietet. MitClearwater will Galilée AM eine nahtlose Verbindung zu all seinen Kontrahentenherstellen, wichtige Marktdaten nutzen und Handelsprozesse optimieren."Mit Clearwater haben wir einen langfristigen Partner gefunden, der es unsermöglicht, unser Multi-Entity- und Multi-Activity-Geschäft auf einer einzigenPlattform zu zentralisieren", berichtet Roni Michaly, CEO bei Galilée AM."Clearwater ist ein technologisches Upgrade und ein strategischer Schritt, umunseren Betrieb zu konsolidieren, die Effizienz zu steigern und ein nachhaltigesWachstum zu fördern."Bisher hat Galilée AM in jeder Geschäftseinheit mehrere interne Lösungen mitvielen manuellen Prozessen zur Auftragskonsolidierung eingesetzt. DieJUMP-Produktreihe von Clearwater wird diese Ineffizienzen beseitigen und dieKosten senken, da die Clearwater-Plattform die Daten für die Teams von GaliléeAM zusammenführt und den Nutzern einen konsolidierten Überblick über das gesamteUnternehmen verschafft. Galilée AM nannte die erstklassigeBenutzerfreundlichkeit, die Skalierbarkeit der Plattform und die schnelleImplementierung als wichtigste Gründe für die Einführung von Clearwater. Zu denerwarteten Vorteilen für Galilée AM gehören die einheitliche Plattform für alleerworbenen Unternehmen, eine präzise Berichterstellung aufUnternehmensgruppenebene und eine Rationalisierung der Middle-Office-Aktivitätenzur Steigerung der Effizienz."Unsere Partnerschaft mit Galilée AM demonstriert unser Engagement für die