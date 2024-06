Berlin/Madrid (ots) - Das Legaltech-Pionier-Startup Mattereum

(https://mattereum.de/) und Sempsa JP (https://sempsajp.com/) , eine der größten

und etabliertesten Goldraffinerien der Welt, geben ihre strategische

Partnerschaft bekannt. Gemeinsam wollen sie die Blockchain-Technologie für den

digitalen Handel, Kauf und die Verwahrung von Goldzertifikaten revolutionieren.



Revolutionäre Tokenisierung von Gold





Durch die Tokenisierung von Gold werden Milliardenkosten in der globalenVersendung, Validierung, Authentifizierung und Notarisierung von Vermögenswerteneingespart. Die Partnerschaft mit Sempsa JP zementiert den Einsatz tokenisiertenGoldes auf der Ethereum-Blockchain. Dies ermöglicht günstigere Gebühren beimErwerb von Gold für Kleinanleger sowie digitale Finanzinnovationen.Mattereum Asset PassportsDamit die eigentumsrechtlichen Fragen von digitalen Vermögenswerten in 170Ländern rechtlich durchsetzbar sind, bündelt der "Mattereum Asset Passports"(MAPs) alle Dokumente und Definitionen, um von Jurisdiktionen als Besitzrechtanerkannt zu werden. Darin enthalten sind Eigentumsrechte, Notarunterlagen undVersicherungsdokumente, welche in einem non-fungible Token (NFT) dokumentiertwerden, was die Herkunft und Echtheit für Käufer nachvollziehbar undverifizierbar beim Handel macht. Der MAP macht dadurch rechtlich durchsetzbareGarantien über die Herkunft und Eigenschaften des Vermögenswerts und finanzielleEntschädigung möglich, wenn sich Informationen als falsch herausstellen.Sichere und transparente Gold-NFTs als StablecoinsMattereum und Sempsa JP ermöglichen es Nutzern, Goldbarren sicher und einfachüber die Ethereum-Blockchain zu besitzen, zu kaufen, zu verkaufen und zuhandeln. Die rechtlichen Definitionen von digitalem Gold (abgebildet inMattereum Asset Passport, der zu NFTs verbunden ist) bieten weltweitunvergleichliche Sicherheit und Transparenz. Diese Gold-NFTs können an jederregulierten Börse gehandelt werden. Tokenisiertes Gold ist auch der stabilsteund sicherste Vermögenswert auf der Blockchain. Durch die transparenterechtliche Eigentümerschaft der verbundenen Goldbarren schaffen Mattereum undSempsa JP Stablecoins überflüssig, welche mit ihren undurchsichtigen Grundlagenund Risiko ein un-sicherer Stablecoin zu werden, ein systemisches Risikobeinhaltet.Erweiterte AnwendungsbeispieleDie Plattform von Mattereum ermöglicht nicht nur die Tokenisierung von Gold,sondern auch von Immobilien , Luxusgütern, seltenen Musikinstrumenten undpraktisch jedem Vermögenswert, insbesondere von hochwertigen Gütern. Diesetokenisierten Vermögenswerte können "fraktionalisiert", also in Anteileaufgeteilt werden, was den Zugang und Handel erleichtert. Unternehmen undPrivatpersonen können MATR-Token erwerben, um auf der Mattereum-Plattform beider Tokenisierung Kosten zu sparen. Diese Token bieten bis zu 50 % Rabatt aufTransaktionen und sind auf keine andere Weise verfügbar.Mattereum Airdrop Referral System (MARS)Frühe Käufer von MATR-Token können vom Mattereum Airdrop Referral System (https://mattereum.de/mattereum-airdrop-referral-system/?utm_source=syndication&utm_medium=article&utm_campaign=marsmatr) (MARS) profitieren. Dieses Programm belohntTeilnehmer für die Vermittlung neuer Käufer mit zusätzlichen MATR-Token.Teilnehmer müssen ein KYC-Verfahren durchlaufen, einen persönlichenEmpfehlungslink erhalten und den MATR-Token über verschiedene Kanäle bewerben,um von den Multiplikator-Boni zu profitieren.Der MATR-Token ist über Mattereums vollständig regulierten deutschenKrypto-Börsenpartner Swarm erhältlich. Der Kauf von MATR unterliegt denBedingungen in den berechtigten Rechtsordnungen, wobei Einwohner des VereinigtenKönigreichs und der Vereinigten Staaten vom öffentlichen Verkauf ausgeschlossensind.