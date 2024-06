Blieskastel (ots) - Der Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft erfordert

eine umfassende Elektrifizierung in den Bereichen Wärmeversorgung und Mobilität

sowie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, wie etwa Photovoltaikanlagen.

Diese Entwicklung stellt neue Herausforderungen an die Energieverteilung in

Wohn- und Gewerbebauten. Hager reagiert darauf mit maßgeschneiderten Lösungen,

die einen unkomplizierten Einstieg in die Energiewende ermöglichen - sei es für

Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbegebäude oder die Netzankopplung

großer Anlagen, sowohl im Bestandsbau als auch im Neubau. Bei seinem ersten

Messeauftritt auf der The smarter E in München setzt das Unternehmen in Halle

B.5 Schwerpunkte in folgenden Bereichen:



- Komplettsystem flow fürs Einfamilienhaus mit Energiespeicher, dazugehörigem

Energiemanagement, Wallbox witty solar

- PV-optimiertes Laden mit witty solar und Energiemanager flow (§14a EnWG-ready)

- Mieterstrommodell für Mehrfamilienhäuser mit PV-Anlage, Energiespeicher und

Ladeinfrastruktur

- Ladeinfrastruktur rund um die Wallbox witty share mit Lastmanagement

- Netzankopplung von PV-Anlagen größer als 135 kW









Mit flow, dem Energiemanagement-System von Hager, lassen sich PV-Anlage,

Energiespeicher und Ladestation effizient miteinander verbinden und

Energieflüsse von Einfamilienhäusern optimal lenken.



Der mit dem German Design Award ausgezeichnete Energiespeicher flow ist ein

Komplettsystem aus Wechselrichter und Batteriemodulen, das eine große Auswahl an

Batteriekapazitäten von 6,5 bis zu 19,5 kWh bietet. Mit der optionalen

Notstromfunktion schaltet der Speicher bei einem Stromausfall automatisch auf

einen 3-Phasen-Ersatzstrom um und versorgt das Haus komplett autark. Der

kompakte Speicher ist im Handumdrehen angeschlossen und dank Inbetriebnahme über

eine Cloud auch mit wenigen Klicks einsatzbereit. Hervorzuheben ist auch seine

hohe Lade- und Entladeleistung von 4,5 kW ab 9,75 kWh Speichergröße. Hager

gewährt zehn Jahre Garantie auf das Komplettsystem (auf 80 Prozent der

Batteriekapazität).



Die Wallbox witty solar verfügt über vier Lademodi und eine automatische

Phasenumschaltung. Dies ermöglicht in Kombination mit dem flow Energiemanager

ein intelligentes PV-Überschussladen des E-Fahrzeugs und damit die optimale

Nutzung von PV-Strom. Über die SG-Ready-Schnittstellen können zudem

beispielsweise auch Wärmepumpen oder intelligente my-PV-Heizstäbe in flow

eingebunden werden. Alle Energieflüsse werden dabei maximal effizient mit dem

Energiemanager, der in der Technikzentrale (Energieverteilung) verortet ist,

gesteuert. Der Energiemanager ist updatefähig, §14a- und EEBus-ready und macht Seite 2 ► Seite 1 von 2



Energiemanagement fürs EinfamilienhausMit flow, dem Energiemanagement-System von Hager, lassen sich PV-Anlage,Energiespeicher und Ladestation effizient miteinander verbinden undEnergieflüsse von Einfamilienhäusern optimal lenken.Der mit dem German Design Award ausgezeichnete Energiespeicher flow ist einKomplettsystem aus Wechselrichter und Batteriemodulen, das eine große Auswahl anBatteriekapazitäten von 6,5 bis zu 19,5 kWh bietet. Mit der optionalenNotstromfunktion schaltet der Speicher bei einem Stromausfall automatisch aufeinen 3-Phasen-Ersatzstrom um und versorgt das Haus komplett autark. Derkompakte Speicher ist im Handumdrehen angeschlossen und dank Inbetriebnahme übereine Cloud auch mit wenigen Klicks einsatzbereit. Hervorzuheben ist auch seinehohe Lade- und Entladeleistung von 4,5 kW ab 9,75 kWh Speichergröße. Hagergewährt zehn Jahre Garantie auf das Komplettsystem (auf 80 Prozent derBatteriekapazität).Die Wallbox witty solar verfügt über vier Lademodi und eine automatischePhasenumschaltung. Dies ermöglicht in Kombination mit dem flow Energiemanagerein intelligentes PV-Überschussladen des E-Fahrzeugs und damit die optimaleNutzung von PV-Strom. Über die SG-Ready-Schnittstellen können zudembeispielsweise auch Wärmepumpen oder intelligente my-PV-Heizstäbe in floweingebunden werden. Alle Energieflüsse werden dabei maximal effizient mit demEnergiemanager, der in der Technikzentrale (Energieverteilung) verortet ist,gesteuert. Der Energiemanager ist updatefähig, §14a- und EEBus-ready und macht