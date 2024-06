Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: Uneinheitliche Performance der Indizes** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.143,51 Punkten und verzeichnete dabei ein leichtes Minus von 0,04%. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX zulegen und steht bei 25.665,46 Punkten, was einem Plus von 0,22% entspricht. Auch der SDAX zeigt sich positiv und liegt mit einem Anstieg von 0,27% bei 14.567,27 Punkten. Der TecDAX hingegen bleibt nahezu unverändert und verzeichnet einen minimalen Rückgang von 0,03%, womit er bei 3.338,77 Punkten steht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der US-amerikanische Dow Jones stabil und notiert bei 38.780,90 Punkten mit einem leichten Plus von 0,02%. Der S&P 500 konnte ebenfalls zulegen und steht aktuell bei 5.479,66 Punkten, was einem Anstieg von 0,12% entspricht. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine uneinheitliche Entwicklung, wobei die deutschen Indizes teils leicht im Minus, teils im Plus notieren, während die US-amerikanischen Indizes geringfügige Gewinne verzeichnen.Die Topwerte im DAX waren Deutsche Boerse mit einem Anstieg von 1.96%, gefolgt von Siemens Energy mit 1.93% und Qiagen mit 1.83%.Auf der anderen Seite verzeichneten adidas einen Rückgang von -1.60%, gefolgt von Fresenius mit -2.45% und Beiersdorf mit -2.74%.Im MDAX konnten Jungheinrich mit einem Anstieg von 3.58%, Bilfinger mit 3.46% und ThyssenKrupp mit 3.38% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Gerresheimer mit -2.32%, Stabilus mit -2.70% und Delivery Hero mit -3.79%.Die Topwerte im SDAX waren IONOS Group mit einem Anstieg von 5.40%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 5.08% und SAF-HOLLAND mit 4.75%. Die Flopwerte waren SGL Carbon mit -2.75%, Heidelberger Druckmaschinen mit -3.21% und AUTO1 Group mit -4.30%.Im TecDAX konnten SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 5.08%, gefolgt von Qiagen mit 1.83% und HENSOLDT mit 1.55% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Nordex mit -0.80%, Evotec mit -1.25% und Eckert & Ziegler mit -1.65%.Die Topwerte im Dow Jones waren Verizon Communications mit einem Anstieg von 1.27%, gefolgt von The Home Depot mit 1.06% und JPMorgan Chase mit 0.91%. Die Flopwerte waren Amazon mit -1.12%, Apple mit -1.44% und Boeing mit -1.95%.Im S&P 500 konnten Teradyne mit einem Anstieg von 4.35%, Micron Technology mit 4.27% und Hewlett Packard Enterprise mit 3.19% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Advanced Micro Devices mit -2.59%, West Pharmaceutical Services mit -2.60% und PulteGroup mit -2.62%.