Investmentsparen statt Sparbuch

Oft stellt sich dann die Timing-Frage. Sind Aktien nicht schon zu teuer oder Anleihen sicher? Wer sich einmal für eine Anlageform entschieden hat, sollte bereit sein, die zwischenzeitlichen Schwankungen durchzuhalten und ähnlich wie bei einem Sparbuch regelmäßig neue Anteile kaufen. Dies bringt Vorteile mit sich. So erhalten wir zu tiefen Kursen besonders viele Anteile für unsere Sparsumme, was sich bei einem späteren Aufschwung umso mehr rentiert.

Anders als bei Einzelaktien können wir bei einer genügenden Streuung zudem damit rechnen, dass sich unsere Fonds immer wieder erholen und später neue Hochs markieren.

Beispiel iShares MSCI World UCITS ETF

Der iShares MSCI World UCITS ETF investiert weltweit in etwa 1.467 bedeutende Unternehmen aus 23 Industrieländern, schüttet seine Erträge aus und besitzt eine Gesamtkostenquote von jährlich nur 0,50 Prozent.

Welche Summe hätten wir bis heute aufbauen können, wenn wir ab 2006 monatlich 100 Euro gespart und den Betrag einmal jährlich im Dezember investiert hätten?

Im Crash 2008 wäre der Kurs des MSCI-World-ETFs zwar zwischenzeitlich auch um mehr 52,8 Prozent gefallen, doch genau in dieser Situation hätten wir auch deutlich mehr Anteile im Vergleich zu 2007 für unsere Sparsumme von 1.200 Euro erhalten. Insgesamt wäre unser eingezahltes Vermögen in dieser Situation von 3.600 Euro um 38,1 Prozent und damit weniger, als wenn wir den gesamten Betrag 2006 eingezahlt hätten, gefallen. Möglich macht dies der sogenannte Cost-Average-Effekt.

In der anschließenden Erholung 2010 wäre unser Vermögen bei Einzahlungen von 6.000 Euro bereits auf 6.782,08 Euro gestiegen.

Bis Ende 2023 hätten wir insgesamt 21.600 Euro eingezahlt und so 929 ETF-Anteile erworben, die zum heutigen Kurs (18.06.2024) 64.723 Euro wert sind, was einer knappen Verdreifachung unserer Sparsumme entspricht. In Summe würde sich unser Ertrag auf 43.123 Euro belaufen.

Doch wie viel wäre bei einer monatlichen Sparsumme von 300 Euro aus unseren Investments geworden?

Aus 300 Euro monatlich wurden…

In diesem Fall hätten wir insgesamt 64.800 Euro eingezahlt und so 2.787 Anteile erworben, die zum heutigen Kurs 194.170 Euro wert sind. Unser Ertrag würde sich somit auf 129.370 Euro belaufen (18.06.2024).

Quelle: Eigene Darstellung

Fazit MSCI-World- und Investment-Sparen

Ein Sparbuch oder Tagesgeld lohnen sich nur bei Kurzfristanlagen. Wer mehr Zeit mitbringt, sollte je nach eigener Risikotoleranz besser über verschiedene Vermögensklassen oder Aktienindizes gestreut investieren. Ein MSCI-World-ETF kann die Basis legen. Doch es schadet auch nicht, verschiedene Fonds zu halten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte