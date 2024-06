MONTREAL, 18. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Ability Biologics („Ability") gab den endgültigen Abschluss seiner Startfinanzierung bekannt, bei der insgesamt 18 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden, eine Finanzierungsrunde unter der Leitung des Gründungsinvestors Amplitude Ventures („Amplitude"). Zu Amplitude gehören der Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Charles River Laboratories, Theodorus und Alexandria Venture Investments. Ability, ein Pionier in der Anwendung generativer künstlicher Intelligenz (KI) für die Entdeckung von Therapien, konzentriert seine Plattform auf die Entdeckung und Entwicklung wirksamer und selektiver Antikörpertherapeutika für Krebs und immunologische Erkrankungen. Ability Biologics generiert mit seiner AbiLeap-Entdeckungsmaschine neuartige, logikgestützte Antikörper, die das Potenzial haben, sich zu Best-in-Class- oder First-in-Class-Therapeutika zu entwickeln.

Das Führungsteam von Ability vereint umfassende Erfahrungen in der Immunologie, der Antikörperentdeckung, dem Engineering und der therapeutischen Entwicklung, von der Forschung bis zur kommerziellen Phase, und nutzt diese Erfahrungen, um mit Hilfe seiner einzigartigen, firmeneigenen KI-Plattform Antikörper der nächsten Generation unter Verwendung leistungsfähiger Berechnungswerkzeuge zu entwickeln. Die AbiLeap Discovery Engine ist eine KI-Plattform, die auf einer der größten Datenbanken für Antikörper-Antigen-Interaktionen aufbaut, die jemals erstellt wurde. Sie vereint mehr als fünf Jahre an Discovery-Daten und bezieht sowohl öffentliche als auch private Datenquellen ein. AbiLeap ermöglicht es Ability, eine seit langem bestehende Herausforderung zu meistern, indem es vollständig menschliche Antikörper generiert, die logikgesteuert sind, so dass sie auf der Grundlage der lokalen Mikroumgebung, einschließlich Bedingungen wie Sekundärantigene, pH-Wert, Temperatur und/oder das Vorhandensein spezifischer Metaboliten, auf bestimmte Gewebe und Zellen abzielen können.

„Wir sehen einen Bedarf an einer neuen Generation von Antikörpern und Modalitäten, da die einfache Bindung, Blockierung oder Agonisierung eines einzelnen Rezeptors nicht ausreicht, um eine therapeutische Wirkung zu erzielen", so Giles Day, Mitbegründer und Geschäftsführer von Ability „Bei Ability überlagert unsere Plattform mehrere Ansätze in einem einzigen Molekül, was die Spezifität und Selektivität erhöht, um wirksame Therapeutika mit einem breiten therapeutischen Fenster zu entwickeln. Dazu verwenden unsere Antikörper bewährte IgG-Formate, die eine einfachere Herstellung, Lagerung und Verabreichung ermöglichen und komplexe Formate vermeiden, die von der Herstellung bis zur Immunogenität zahlreiche Risiken bergen", so Giles Day abschließend.