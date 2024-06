Aktien Wien Schluss BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,79 Prozent auf 1798,71 Zähler. Am …