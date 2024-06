PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Armee und Polizei rüsten sich nach einem Bericht der Zeitung "JDD" für mögliche Unruhen während der anstehenden Parlamentswahl, insbesondere für den Fall eines Siegs des rechtsnationalen Rassemblement National. Bei einer Lagebesprechung im Pariser Verteidigungsministerium sei das Szenario von Unruhen auf den Straßen und in den Vorstädten bei einem Sieg der Partei von Marine Le Pen Ende vergangener Woche erörtert worden, berichtete die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf einen hochrangigen Armeevertreter. "Wir rechnen damit, dass es kompliziert wird. Angesichts der aktuellen Lage könnte die Polizei enorm gefordert sein, und auch die Armeekräfte könnten stärker gefordert sein."

Frankreichs Nationalpolizei rechne bei einem Sieg des RN mit einem "Flächenbrand" im Land, sagte der Vertreter der Polizeigewerkschaft Alliance Police nationale, Eric Henry, dem "JDD". Der Tag der zweiten Wahlrunde, der 7. Juli, gelte als ein Datum "mit hohem Risiko". Die Polizei habe die Anweisung, an diesem Abend und in den folgenden Tagen so viel Personal wie möglich zur Verfügung zu stellen.