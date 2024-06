PARIS (dpa-AFX) - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung will Beitrittsgespräche mit Thailand aufnehmen. Das beschloss der OECD-Rat, wie die Organisation mit Sitz in Paris am Dienstag mitteilte. Bereits im Februar hatte die OECD die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Indonesien angekündigt. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann sagte dazu: "Das ist eine klare Demonstration des Einsatzes der OECD, um unser aktives Engagement in Südostasien, einer Region, die für unsere Organisation strategisch prioritär ist, weiter zu stärken, zu vertiefen und auszubauen." Durch den Prozess werde der Reformprozess in Thailand vorangetrieben.

Im Rahmen der Beitrittsgespräche werden verschiedene Gremien der Industriestaatenorganisation prüfen, inwiefern Thailand mit Standards und Politik der OECD auf einer Linie liegt. Schwerpunkte sollen etwa beim offenen Handel und Investitionen sowie beim Kampf gegen Korruption liegen. Nach der Überprüfung wird die OECD dem Land Reformvorschläge unterbreiten. Wie lange die Beitrittsgespräche dauern werden, ist nicht festgelegt.

Die OECD vereint Länder, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Mittlerweile sind neben großen Volkswirtschaften wie Deutschland, den USA und Japan auch Schwellenländer wie Mexiko und Chile Mitglied. Insgesamt gehören 38 Staaten der OECD an, weitere wie Brasilien und Kroatien sind in Beitrittsgesprächen. Die Fachleute der Organisation erarbeiten beispielsweise regelmäßig Konjunkturprognosen und sind für den weltweit größten Schulleistungstest Pisa verantwortlich./rbo/DP/ngu