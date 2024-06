Aktien New York Dow & Co stagnieren - Rally der Chip-Aktien findet kein Ende Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 38 773 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 stieg um moderate 0,15 Prozent auf 5481 Zähler. Er hatte …