QINGDAO, China, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, eine globale Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, tritt derzeit dritten Mal im Rahmen der UEFA European Championship ins Rampenlicht. Als offizieller Bildschirmlieferant der UEFA EURO 2024 für den videogestützten Schiedsrichter (Video-Assisted Referee, VAR) zeigt Hisense sein Engagement für den technologischen Fortschritt und unterstreicht gleichzeitig seine wachsende globale Bedeutung.

Der Slogan „Never Settle for No. 2 Globally" wurde während des gesamten Spiels am Abend des 15. Juni gezeigt und erhielt große Aufmerksamkeit. Er demonstrierte die kontinuierliche Entwicklung und das Engagement von Hisense für technologische Innovationen und die Vision, Verbrauchern weltweit mit seinen Produkten bestmöglich zu dienen.