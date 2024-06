Die Kunden profitieren von der Vereinigung durch die effektive Überwachung der Leistung und Produktivität ihrer Kontaktzentren.

SYDNEY, 18. Juni 2024 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), ein führender Anbieter von globalem Leistungsmanagement und Analysen für Unified Communications und Collaboration (UC&C), gab die Verfügbarkeit seiner IR Collaborate-Lösung auf Genesys AppFoundry bekannt. Dieser Zusammenschluss stellt einen wichtigen Meilenstein dar, der es Unternehmen ermöglicht, die Leistung und Produktivität ihrer Kontaktzentren zu steigern.

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt verlassen sich Unternehmen auf Unified Communications as a Service (UCaaS), um die sich entwickelnden Anforderungen ihrer Kontaktzentren zu erfüllen. Ob in der Cloud oder vor Ort, die Mitarbeiter von Kontaktzentren benötigen nahtlosen Zugriff auf Agenten und Funktionen für die Zusammenarbeit, um mit Kunden und internen Stakeholdern effektiv zusammenzuarbeiten. Die Überwachung in Echtzeit ist für Unternehmen unerlässlich, um die Leistung der Agenten zu beurteilen, das Engagement der Mitarbeiter zu messen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.