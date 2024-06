Der Start-up-Wettbewerb für Sozialunternehmerinnen, die in Lateinamerika positive Auswirkungen erzielen , hat Thamires Pontes (Brasilien), Valentina Agudelo (Kolumbien), Annie Rosas (Mexiko) und Leydi Cruz (Bolivien) den Preis verliehen, der mit Einzelzuschüssen von bis zu 100.000 US-Dollar verbunden ist.

MADRID, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Bicester Collection, eine Familie von 12 unverwechselbaren Einkaufszielen in Europa, China und bald auch in den USA, gab in Zusammenarbeit mit Tecnológico de Monterrey und Ashoka Mexiko, Mittelamerika und der Karibik die Gewinner des Unlock Her Future Prize 2024 LATAM Edition während einer Preisverleihungszeremonie in der Galería de Cristal in Madrid bekannt.