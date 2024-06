Erweiterte Produktionskapazitäten sollen die weltweite Kapazität an flüssigkeitsgekühlten Racks auf mehr als das Doppelte der heutigen 1.000 pro Monat ausgelieferten KI SuperClusters erhöhen

SAN JOSE, Kalifornien, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, reagiert auf die steigende Nachfrage nach flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren und expandiert weiter im Silicon Valley mit neuen Standorten. Die neuen Anlagen werden Teil des neuen flüssigkeitsgekühlten Ökosystems sein und die Lieferzeiten für Kunden weltweit verkürzen. Mit diesen neuen Anlagen wird der Schwerpunkt auf der Lieferung kompletter flüssigkeitsgekühlter Plug-and-Play-Lösungen – von Systemen über Racks bis hin zu Wassertürmen – liegen. Die zunehmende Etablierung von KI-Fabriken macht flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren unabdingbar, um die steigende Kundennachfrage nach KI-fokussierten Workloads zu erfüllen. Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren erhöhen die KI-Rechenleistung pro Watt, was zu einer höheren Leistung pro Rechenzentrum führt. Darüber hinaus werden der Stromverbrauch und die Umweltbelastung reduziert, und die Betriebskosten können im Vergleich zu herkömmlichen, luftgekühlten Rechenzentren um bis zu 40 % gesenkt werden.

„Supermicro verfügt über die leistungsstärkste generative Deep-Learning- und Inferencing-KI-Plattform und Cluster, die von flüssigkeitsgekühlten Technologien profitieren", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Viele Betreiber von Rechenzentren sind auf der Suche nach stromsparenden Direct Liquid-Cooled-Lösungen. Supermicro entwickelt flüssigkeitsgekühlte Bausteinlösungen für KI-Fabriken und den HPC-Markt. Wir gehen davon aus, dass flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren in den nächsten zwei Jahren von bisher weniger als 1 % auf voraussichtlich 15 % und bis zu 30 % aller Rechenzentrumsinstallationen ansteigen werden. Mit dieser Expansion sind wir in der Lage, den größten Anteil an diesem Wachstum zu erreichen. Neue Rechenzentren werden effizienter betrieben, was ihren CO2-Fußabdruck verringert, und können im Vergleich zu luftgekühlten Rechenzentren praktisch kostenlos sein, was im Laufe der Zeit zu erheblichen betrieblichen Einsparungen durch geringeren Stromverbrauch führt."