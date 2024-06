Micro Medical Solutions erreicht mit der 200. Aufnahme in das HEAL-Register einen Meilenstein Klinische Prüfer schließen die Aufnahme in das weltweite Register HEAL (An All-comers Registry of the MicroStent PeripHeral Vascular StEnt in subjects with PeripherAl ArteriaL Disease) ab WILMINGTON, Massachusetts, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ - Micro …