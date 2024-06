„Apkudo verzeichnet nach der Ankündigung der Übernahme von Mobile reCell einen Anstieg der Kundenzahlen und ein anorganisches Wachstum", so Josh Matthews, Mitbegründer und CEO von Apkudo. „Wir verändern uns. Unser Produktportfolio revolutioniert die konventionellen, linearen Prozesse in der Lieferkette mit einem neuen Maß an Innovation. Es war an der Zeit, die Marke zu profilieren und voranzubringen, damit sie sich mit dem Unternehmen weiterentwickelt."

BALTIMORE, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Apkudo, führender Anbieter von Supply-Chain-Robotik, KI und Software für vernetzte Geräte, gab heute den Launch einer neuen Markenidentität bekannt, die das Engagement des Unternehmens unterstreicht, die Branche der vernetzten Geräte mit einem neuen Maß an Raffinesse zu revolutionieren. Diese neue visuelle Identität ist der bisherige Höhepunkt mehrerer Veränderungen, die das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten durchlaufen hat. Dazu gehören Aktualisierungen der Mission, der Vision und der Grundwerte, Akquisitionsaktivitäten und eine internationale Kundenexpansion.

Das Logo behält den bestehenden Markenwert der Apkudo-Wortmarke bei und ergänzt sie um eine neue, moderne Bildmarke, die verdeutlicht, wer wir sind und wie wir uns unseren Kunden präsentieren. Die drei Bögen stehen für den Buchstaben „a". Sie symbolisieren zudem die drei vereinfachten Stadien eines angeschlossenen Geräts: vor, während und nach der Nutzung bei Sekundärgeräten. Die neuen Logofarben verleihen der Rolle unserer wegweisenden Plattform für die Kreislaufwirtschaft Bedeutung und Bindung.

Electric Indigo steht für Einblicke und Idealismus.

Picton Blue steht für Intelligenz und Innovation.

steht für Intelligenz und Innovation. Smaragdgrün steht für Produktivität und Neuentstehung.

„Wir verändern die Industrie für vernetzte Geräte. Wir helfen unseren Kunden, ihr Geschäft voranzubringen, indem wir Daten und Prozesse auf neue Weise miteinander verbinden und so ein Tor zur Zukunft bieten", kommentiert Kristen Barry, SVP of Marketing and Communications bei Apkudo. „Unsere neue Markenidentität bringt Dimension und Bewegung in unsere Arbeit für die Kunden."

Die überarbeitete Marke hat auch eine neue Website erhalten und wird auf der „Mobile Disrupt"-Konferenz in Las Vegas vorgestellt. Für die Kunden wird die Aktualisierung schrittweise bis Ende 2024 eingeführt.

Informationen zu Apkudo

Apkudo mit Hauptsitz in Baltimore, Maryland, und Niederlassungen auf der ganzen Welt hilft Unternehmen bei der Verwaltung vernetzter Geräte, um den Wert der Geräte zu maximieren, die Arbeitskosten zu minimieren und den Elektroschrott zu reduzieren. Die Circular Industry Platform von Apkudo bietet ein umfassendes Paket an Entscheidungshilfen und operativen Tools: automatisierte Prüf- und Bewertungssysteme, Verwaltung des Lebenszyklus von Geräten und Integration in den Wiederverkaufsmarkt. Somit wisssen die Kunden von Apkudo immer, was sie mit ihrem Gerät machen sollen.

