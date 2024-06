Im Vergleich zu den herkömmlichen QLEDs hat METZ die innere QLED-Technologie in der vierten Generation aktualisiert, die QLED+ genannt wird. Als Kronjuwel der technologischen Errungenschaften von METZ verspricht QLED+ eine Revolution in Sachen Bildqualität, Lebensdauer und Energieeffizienz. Im Kern nutzt QLED+ die Kraft von Quantenpunkten. Die aktuelle vierte Generation der QLED-Technologie basiert auf einer innovativen Struktur, bei der Quantenpunkt-Filme in die Diffusionsplattenschichten integriert werden, und ermöglicht eine breite kundenspezifische Farbskala und eine höhere Lichtausbeute. Diese strategische Kombination nutzt einen einschichtigen Rahmen, um einen erweiterten Farbraum zu realisieren. Diese winzigen Partikel, die Licht bestimmter Wellenlängen aussenden, wenn sie von einer externen Quelle angeregt werden, bilden die Grundlage für die Fähigkeit der Technologie, unübertroffene Farbgenauigkeit und Helligkeit zu erzeugen. Um Bedenken hinsichtlich einer unzureichenden Quantenpunktdichte in den Quantendiffusionsplatten auszuräumen, verwendet die Technologie eine Hintergrundbeleuchtung mit großem Farbumfang, um das Farbspektrum zu verstärken. QLED+ beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Nutzung von Quantenpunkten, sondern erweitert auch deren Potenzial. QLED+ verfeinert die Kunst der Lichtsteuerung und erreicht eine Präzision auf Mikroebene, die das Seherlebnis auf ein neues Niveau hebt, was durch ein neues strukturelles Design erreicht wird.

