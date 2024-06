Insider-Alarm bei Rheinmetall und thyssenkrupp nucera! First Hydrogen besser als Nel? Nachdem die Aktie von Rheinmetall in den vergangenen Tagen unter die Marke von 500 EUR gerutscht ist, greifen Insider zu. Nach Aktienkäufen in der vergangenen Woche haben zum Wochenstart weitere Organmitglieder geordert. Und auch operativ gibt es …