FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Verfassungsschutz/Extremisten:

"Der Verfassungsschutz ist Frühwarnsystem und Seismograph. Zweifellos ist die Bedrohungslage vielfältiger geworden. Der islamistische Terrorismus, ist noch immer bedrohlich; der Rechtsextremismus umfasst ein größeres, bis in die Parlamente hineinreichendes Spektrum. Der Linksextremismus nimmt in seiner Gewalttätigkeit zu. Der militante Antisemitismus, der durch den neuen Nahostkrieg hierzulande mobilisiert, zeigt sich offen und kämpferisch. Die nun verstärkt im Visier des Verfassungsschutzes stehende antiisraelische Boykottbewegung BDS ist geradezu eine internationale Größe. Hier wird deutlich, dass der Schutz unserer Grundordnung, also der Schutz der Freiheit und ihrer Grenzen, eine zu wichtige Aufgabe ist, um sie einer Behörde zu überlassen. Das geht alle an."